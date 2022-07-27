愛沙尼亞前總統訪台晤蔡英文：台灣證明亞洲可擁民主自由

據中央社報道，愛沙尼亞前總統Toomas Ilves主張歐美與包括台灣的亞洲民主政體應組成「數碼安全聯盟」對抗威權政體，他周三（27日）晉見總統蔡英文表示，台灣證明了亞洲國家可以擁有民主、自由、人權，又指這「完全反駁了現在俄羅斯、中共等威權政府所宣稱的謬論」。



蔡英文上午在總統府接見「凱達格蘭論壇-2022印太安全對話」外賓，感謝用行動支持印太地區的自由開放與穩定繁榮，透過這次的論壇共同探討俄羅斯入侵烏克蘭等國際局勢變化對世界經濟秩序的重大影響，以及民主國家的應對。

Toomas Ilves致詞表示，如同蔡談到全球環境，這次看到非常多的緊張情勢，尤其是不斷升溫的烏俄戰爭，以及台海緊張情勢不斷加溫。現在安全議題不再受限於地緣政治還有區域性。在千禧年世代進入了數碼時代，有黑客攻擊，是美國石油管路也受到攻擊，假訊息也影響每位個人、政府、公司、私部門，甚至民主選舉。世界各大城市在這個數碼時代可以說是零距離，應重新思考安全的概念，不再受限於地緣政治與地理。

他說，在全世界看到很多的衝突，是民主對抗威權。威權政體認為一個國家的民主化，會對專制者在於國內的政治地位有非常大的影響。要對抗這些威權的敵意，就必須重新思考一個全新的安全架構，是基於共享共同的價值所組成的聯盟，這些共同的價值包括自由的民主選舉、對於人權的尊重、法治等，還有公民要享有自由。

指世界愈來愈自由化：台灣現在扮演重要角色

他又指，看到過去在40、50年來，世界愈來愈自由化，這證明了一件事情，過去威權主義所宣稱有一些民族或社會不應該或不適合擁有民主與自由，這樣的論點已經完全被反駁了，台灣現在就扮演一個非常重要的角色。