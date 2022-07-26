凱達格蘭論壇｜北約大國政要齊赴會　蔡英文：台灣將加速國防自主

台灣總統蔡英文今（26）日上午以錄影方式為「凱達格蘭論壇-2022印太安全對話」開幕式致詞時指出，面對威權主義，民主聯盟必須採取一致的因應措施。人民致力保衛台灣、捍衛民主的生活方式，同時維持區域的安全與穩定。



蔡英文表示，台灣是印太地區不可或缺的民主夥伴，也是維持區域與全球安全的關鍵，期盼與理念相近的夥伴團結一致，保護共同的價值，使後代子孫能享受傳承而來得之不易的民主自由。

她稱，台灣建置新設施，推動國艦國造，也強化後備戰力，增加投資以提升不對稱作戰能力，加速台灣邁向國防自主的進程。

蔡英文2019年5月28日抵達國道一號彰化戰備道後，首先前往指揮臺聽取演習狀況報告，並視察戰備道起降實兵操演。（總統府）

她認為，台灣領先世界的半導體產業有助促進全球經貿合作，台灣頂尖晶片製造商不斷拓展市場，政府也致力強化國際合作及研發和訓練，以保持此一關鍵產業的競爭力，並表明台灣有能力在全球供應鏈上強化民主團結，合作遏制威權影響。

她也向已故日本前首相安倍晉三致敬，感謝安倍前首相為強化區域夥伴關係奠定堅實基礎，因為他的努力，讓台灣得以守護民主及以規則為基礎的國際秩序，以確保區域的穩定和繁榮。

台灣外交部與「財團法人兩岸交流遠景基金會」於今日在台北君悅酒店舉辦「凱達格蘭論壇－2022印太安全對話」，台灣政府期盼透過此一論壇與相關各方強化合作與對話，齊力維護與促進印太地區的和平、安全與繁榮。

論壇結合遠距視像與實體參與並發表專題演講，並與區域相關國家的政要、國會議員及學者專家透過視像方式，共同聚焦討論民主和威權對峙的新冷戰格局、俄烏戰爭對印太秩序衝擊的因應，以及美中競爭及對俄制裁如何影響與重塑世界經濟等議題；此外，本年論壇特別安排美國、日本國會議員與台灣立法院議員、對話，以彰顯三邊合作關係的重要性。

蔡英文為「凱達格蘭論壇-2022印太安全對話」開幕式錄製致詞影片。（總統府）

與會者者包括：科索沃前總統帕喬利(Behgjet Pacolli)、日本前外務大臣暨防衛大臣河野太郎、美國前國防部長馬蒂斯（Jim Mattis）、美國前國土安全部長納波利塔諾（Janet Napolitano）、聯邦參議員威克（Roger Wicker）、澳洲兩位前國防部長派恩（Christopher Pyne）與安德里（Kevin Andrews）、日本眾議員鈴木馨祐、日本前防衛副大臣中山泰秀、英國皇家國際事務研究所所長尼布萊特（Robin Niblett）等人。

開幕式邀請波利塔諾預錄開幕賀詞，並由河野太郎、納波利塔諾以視像方式進行專題演講，由愛沙尼亞前總統易維斯（Toomas Ilves）擔任閉幕專題演講人。另有來自美國、日本、英國、法國、澳洲、印度、新西蘭、新加坡、加拿大及德國等國約20位政要及學者將與台灣官員、立法委員及學者專家進行深入對談。

台灣外交部自2017年起與台灣智庫每年合辦「凱達格蘭論壇」，就全球、區域重要安全議題與相關各方進行研討，以共同強化合作與對話。