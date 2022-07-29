台灣疫情｜新增近2.3萬本土病例多57死　暴增8宗兒童MIS-C個案

台灣中央流行疫情指揮中心宣布，當地今日（29日）新增22983宗新冠肺炎本土病例，新增140宗中重症，再多57人死亡，最年輕死者僅30多歲。另增306宗境外輸入病例。會上指，新增本土病例與前幾天相當，持續微幅下降，而國際疫情攀升的情形也反映在境外輸入病例數上，死亡個案則是持續下降。



死亡個案年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、54宗具慢性病史、37宗未接種3劑疫苗。其中最年輕死者為一名30多歲、因創傷性腦出血而長期臥床的男子，他已接種3劑疫苗，7月22日因蜂窩性組織炎住院，同時採檢陽性，住院後因肺炎自25日起使用瑞德西韋，26日不幸因肺炎併發呼吸衰竭過世，從確診到死亡僅有5天。

據指揮中心統計，今年1月至昨日（28日），本土輕症、無症狀個案累計4467667宗、佔99.54%；中症累計11499宗、佔0.26%；重症累計9277宗、佔0.2%。累計7980人死亡。

另一方面，新增8宗兒童重症，為5男3女，年齡介於2到11歲，在5月13日到7月14日之間確診，並於6月8日到7月22日之間兒童多系統發炎症候群（MIS-C）發病，症狀包括發燒、局部腫痛、腹瀉等，其中5人已出院，3人目前住院中。而住院個案中，2人分別合併感染輪狀病毒與黴漿菌，為個案中首見。

羅一鈞。（指揮中心提供）

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞介紹，合併輪狀病毒感染的是一名3歲、沒有慢性病史的男童，其7月5日確診，16日陸續發燒嘔吐腹瀉，食慾活力下降，20日到急診，診斷急性腸胃炎住院，後檢查輪狀病毒抗原陽性，另抽血檢查結果顯示發炎和血栓指數升高，亦診斷為MIS-C，給予免疫球蛋白治療，現住一般病房。

合併黴漿菌感染的則是一名8歲女童，她同樣沒有慢性病史，接種2劑疫苗，7月14日確診，21日發病，陸續有發燒、全身皮疹、咳嗽、流鼻水，23日前往急診，X光顯示輕微肺炎，肺炎梅漿菌IgM快篩陽性，診斷梅漿菌感染及疑似MIS-C，住加護病房，28日已轉一般病房，病況改善。