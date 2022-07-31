女作家遭家暴40年　癌末丈夫被綁手腳下體流血　死前最後對話揪心

台灣知名兩性作家廖輝英和丈夫已結婚40年，不過夫妻倆相處不愉快，過去廖輝英曾在節目上透露，他和丈夫時常激烈爭執，還曾被丈夫勒脖子、拿刀恐嚇！



廖輝英在被家暴期間多次提離婚，但對方不願意，而她因為受不了丈夫的長期虐待，決定搬離開家獨自租屋。卻未料分居沒多久，丈夫就被診斷出癌末，所以她回到丈夫身邊照顧他，更透露照顧丈夫最後一程的過程，自己也因此暴瘦10多公斤。

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廖輝英於28號親自證實，丈夫已在上月26號時離世，享年79歲。日前她就在節目中表示，和丈夫分居一年多時，丈夫被診斷出罹患肺腺癌第四期，因此她回到丈夫身邊陪伴他最後一程。而廖輝英透露，其實在兩年多前，丈夫睡覺就會喘氣，當時已經分房，但仍會去查看，並勸他去醫院檢查，但丈夫認為「自己的身體自己知道」，沒想到狀況持續發生，廖輝英直呼睡覺很可怕，自己都要靠安眠藥才能好好入睡。

後來丈夫嚴重到連走路都會喘，每走5分鐘就需要休息，後來丈夫終於妥協去看醫生，未料醫生查看丈夫情形後直呼：「聽不到先生的心跳聲」，建議廖輝英丈夫趕緊去醫院檢查。住院後，丈夫被診斷出肺腺癌4期，且10幾公分大的腫瘤已壓迫到心臟，若不治療僅有3到6個月能活，評估放療要做17次，總療程需要幾百萬台幣，不過丈夫欲積極接受治療。

廖輝英表示，當時丈夫80多公斤、全身水腫，她坦言自己一個50多公斤的人推丈夫的病床去接受放療很辛苦。此外，丈夫還時常在半夜醒來把燈打開，叫廖輝英「護士」要她起床，還騙她已經早上，但因為丈夫生氣，她也不忍心責怪。結果在住院2周後，丈夫就走不動，甚至多次在廁所裡摔倒，隨後院方建議廖輝英請專業看護來照顧丈夫，怎料才請看護第5天，就收到丈夫的病危通知。

廖輝英透露丈夫的最後一程，直呼丈夫最後真的很可憐，因為怕他拔鼻胃管，身體內的水排不出來，因此手腳被綁起來，而丈夫大概因腸子撐得太緊繃所以破口，下體一直流血，身旁有好幾個袋子裝水跟血。最後廖輝英對丈夫說：「我知道你很勇敢」並向丈夫表示，若知道死神在身邊的話就走：「不必這麼勇敢，但是你要走的時候，你要等我在你旁邊，我送你走。」最後丈夫是在子女的陪伴下離世，她感嘆：「我覺得他心滿意足了。」

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