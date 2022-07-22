籃球熱話｜黃蜂前鋒捲入家暴案 傷害女友兼虐兒 最高刑罰逾11年
撰文：楊宇翹
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黃蜂前鋒布歷捷斯（Miles Bridges），近日捲入家暴案，日前更遭到法院正式起訴三大指控。一經定罪，這名24歲NBA球員將迎來最高刑罰逾11年的囚牢之日。
布歷捷斯日前因1項傷害兒童父母，及2項可能導致嚴重人身傷害或死亡重罪，正式被起訴。洛杉磯地方檢察官接受傳媒訪問時表示，布歷捷斯在6月底案件發生後遭逮捕，並以13萬美元作保釋，同一時間NBA及黃蜂正對這事件展開調查。
黃蜂隊相關人員則表示，現階段不可奉告：「這是一件非常嚴重的事情，我們將會持續調查，但目前事件已進入法律流程，球隊將不會給予任何評論。」
受害者、布歷捷斯女友米雪莊臣（Mychelle Johnson），同時也是孩子的母親，她於7月在Instagram發布受傷照片，驗傷報告指出勒痕、腦震盪、鼻骨骨折、肋骨挫傷、多處瘀傷和頸部肌肉拉傷，傷勢極為嚴重。若布歷捷斯罪證確鑿，將迎來最高11年8個月的監禁刑罰，此意味這名球員的NBA生涯即將完結。
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