鼠患｜高雄現恐怖「米奇屋」43人忙足1日先清完1樓　仲有3層未搞

高雄市三民區寶獅里克武路有一棟「恐怖鼠窩」，因為裡頭居住的住戶不打掃環境，造成老鼠孳生，附近住戶半年來在附近已經抓到148隻老鼠，苦不堪言。高雄市環保局下午動員43名清潔隊員、2部壓縮垃圾車、1部資源回收車、1部消毒車及4台消毒機，進行髒亂清理及環境消毒作業。



克武路一處民宅，因屋內堆放大量雜物，長期不打掃居家環境，造成老鼠、蟑螂孳生，影響鄰近環境衛生。26號下午由三民區公所成立指揮所，邀請市府環保局、警察局、消防局、衞生局、社會局、動保處、里辦公室等單位召開應變會議，並於會後即前往現場進行相關處置。

由於該處民宅屋主居住於外縣市，屋內住戶為他的親人，為安撫住戶心情，市府也聯繫其住於本市的親友共同前往現場協助，飼養的竉物貓則由動保人員協助安置。

約下午4時許環保局清潔隊動員43名清潔隊員、2部壓縮垃圾車、1部資源回收車、1部消毒車及4台消毒機，接續協助進行髒亂清理及環境消毒作業。

（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 7

台灣環保局長張瑞琿表示，為降低對鄰近住戶的影響並維護現場工作人員健康，26號上午已先行調派清潔隊員前往加強週邊環境之屋前水溝、側溝、屋後溝、陰暗潮溼易隱匿處所與防火巷、堆置物髒亂點及騎樓走廊退縮隱蔽之空間漂白水清消作業，並於26號作業前、中、後隨時輔助漂白水及環境用藥噴藥消毒，減少作業過程蟑螂、老鼠亂竄；26號已完成1樓髒亂清理及環境消毒，預計明日將持續動員加強清理2至4樓，加速現場環境復原。

當地寶獅里里長林昆明指出，克武路鄰近綠園道一帶，透天厝價值逾千萬元，不過，其中一棟住戶不整理環境，造成社區附近老鼠孳生，據了解，裡頭住戶為獨居的50多歲男性。

林昆明說，之前有趁著登革熱消毒時進去看過，裡頭環境真的太惡劣，不時有不明液體流出屋外，更是一堆老鼠屎，隔壁住戶首當其衝，放了多個老鼠籠自救，光半年來，就抓到148隻老鼠。

高雄市環保局副局長高宗永表示，環保局依據台灣違反廢棄物清理法第11條第1項規定，從今年3月14日到7月22日止，已經告發13件次，累積裁罰金額3萬8700元。因為所有權人居住在外縣市，現有住戶是他的親人，聯絡不易，高雄市政府將盡速取得屋主同意後，聯合相關單位依台灣法例執行後續清除作業。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】