三隻松鼠產品脫氧劑泄漏致孕婦誤食　客服：對身體無害多喝水即可

先後陷入食安問題及辱華風波的內地網絡零食品牌「三隻松鼠」，日前再因產品內的脫氧劑泄漏，引起大眾關注。



昨日（25日），福建莆田有網民爆料稱，自己網購該品牌的「每日堅果」產品中的脫氧劑泄漏，其正在懷孕的妻子誤食半包；他隨後又拆開其他包裝完好的堅果，也發現有部分存在脫氧劑泄漏的現象。

該網民向「三隻松鼠」的官方客服反映，惟對方回應稱，誤食脫氧劑對身體沒有什麼害處，只要多喝水就可以隨着身體排出體外，「孕婦體質比較特殊，您多觀察一下，如果有問題可以及時就醫。關於產品的售後問題，您可以直接拍照發給店舖的客服幫您處理一下」。

同日，「三隻松鼠」就事件發布情況說明稱，該款脫氧劑主要成分為鐵粉、二氧化矽、活性炭、水、食用鹽等。根據圖片判斷，脫氧劑破損原因係投放過程中光眼偏移造成誤切所致，公司後續會通知供應商調整版型，重新確認光電眼位置。

「三隻松鼠」表示，願積極配合消費者家屬做健康檢查，並承擔全部費用和相關責任。

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近年，「三隻松鼠」先後因食安問題及辱華風波引起輿論關注。據此前報道，有網民爆料指雙十一期間購買的「三隻松鼠」堅果、麵包等出現發毛、變質等情況。

去年12月底，「三隻松鼠」一則2019年的廣告因採用了「瞇瞇眼」的模特兒，被網民認為有刻意醜化中國人的嫌疑，且廣告宣傳語「XX大法好」也有不妥之處。「三隻松鼠」緊急發布聲明致歉，而模特兒菜孃孃則透過微博回應，強調自己並無故意營造辱華形象，她身為專業模特兒，做的僅是按照商家的要求拍出商家要的東西，並提到自己確實就是長這個樣子，「我眼睛小就不配做中國人了？」，希望網民不要再對她人身攻擊。

今年初，有網民發現「三隻松鼠」3年前發布的廣告圖有少年先鋒隊隊員佩戴紅領巾的形象，涉嫌違法。