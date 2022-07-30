台灣疫情｜增2.1萬本土病例今年死亡數破8千　立法院長游錫堃確診

台灣中央流行疫情指揮中心宣布，當地今日（30日）新增21273宗新冠肺炎本土病例，新增156宗中重症，再多60人死亡，今年已累積逾8000宗本土死亡個案。另增228宗境外輸入病例。而立法院長游錫堃昨日（29日）結束歐洲的訪問行程後，在台灣機場的新冠病毒檢測呈陽性。



新增本土病例年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市3750宗，台中市2770宗，桃園市2164宗，高雄市2163宗，台北市2067宗，台南市1717宗，彰化縣1066宗，苗栗縣612宗，屏東縣603宗，新竹縣585宗，新竹市549宗，雲林縣523宗，宜蘭縣434宗，花蓮縣430宗，嘉義縣347宗，南投縣328宗，基隆市311宗，台東縣284宗，嘉義市238宗，澎湖縣167宗，金門縣147宗，連江縣18宗。

新增死亡個案為37男23女，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、57宗具慢性病史、42宗未接種3劑新冠疫苗。確診日介於5月24日至7月27日，死亡日期介於5月22日至7月27日。

游錫堃（中）日前率團訪問歐洲。（Facebook）

另一方面，游錫堃日前率團訪問歐洲，昨日結束行程返台。今日，他公布在機場採檢唾液結果PCR陽性，之後依照指揮中心防疫規定進行隔離相關工作，移動到加強型集中檢疫所隔離。對於症狀，他透露自己目前喉嚨乾、有點痛，稍感不適，但就沒有發燒，已視訊看診並服藥，期待能盡早恢復，同時希望訪問團確診的委員及同仁們也早日康復，「祝福大家都平安健康！」

截至目前，台灣累計4567122宗確診，分別為19808宗境外輸入、4547260宗本土病例、36宗敦睦艦隊、3宗航空器感染、1宗不明及14宗調查中。2020年起累計8893宗死亡病例，其中8878宗屬本土。