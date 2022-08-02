彩虹眷村慘遭潑漆毀牆　台中市政府提告　彩虹爺爺怒斥大壞蛋

台中知名觀光景點彩虹眷村的多面彩繪牆，日前遭「彩虹爺爺」黃永阜的合夥人、彩虹文創負責人魏丕仁塗上油漆覆蓋。

台中市文化局已報警並提告毀損，重申彩虹眷村土地、建築物及牆面或地面繪製的圖案，都屬於市政府所擁有。彩虹村加固工程已於昨日（1日）開始，整修期間暫停開放，預計明年1月底完工。



彩虹眷村位於台中南屯春安地區，因「彩虹爺爺」黃永阜無師自通在牆面、地板彩繪而聞名，市政府將彩繪房舍保存，成為知名景點。彩虹眷村10年前起委由彩虹文創公司經營管理，近年雙方因抽成糾紛提告，案件正在台中地方法院審理中，雙方合約至7月31日終止。

去年，台中市政府發現彩虹眷村建築物的牆面龜裂，為降低風險、避免裂痕擴大，決定撥出420萬經費加固牆面、填補，並重新加上防水層及牆面粉刷。市政府原定8月起開始加固修繕工程，要求彩虹文創7月底遷出，不料日前有多面彩繪牆遭彩虹文創塗漆覆蓋。

文化局稱，台中市政府不容許任何人對牆面做任何破壞，事後已提告毀損，台中地檢署訊後命魏丕仁限制住居。

文化局強調，彩虹眷村的土地及建築物均為市政府所擁有，建築物上的彩繪所有權也屬於市政府，至於牆面彩繪相關著作權問題，黃永阜與彩虹文創公司正在法院訴訟中，市政府不會介入，僅站在公共利益的立場維護，稍後將依照法院判決後進行相關研議工作，修復部分也會再找專業人士研議討論。

彩虹文創不滿市政府迫遷，潑漆抗議

對於潑漆一事，魏丕仁表示，彩虹文創自2013年進駐彩虹眷村以來，負責經營維護、修繕的費用高達3、400萬（新台幣，下同）。台中市政府稱8月要進行為期半年的加固工程，丫在7月25日才發公文通知彩虹文創須於7月31日前將眷村內所有物品搬走。

他表示，自己多次要求文化局寬限時日未果，加上對方未必會將眷村的經營權交還，他唯有出此下策，又稱潑漆是萬不得已，是為了向市政府抗議，「是非對錯交給大眾自己去評斷」。他又稱，現時彩虹眷村的畫作有8至9成都是團隊創造的作品，智慧產權也是團隊所有，並強調「彩虹爺爺的原作及有紀念性的畫作，都有完整的保留下來」。

彩虹爺爺怒斥「壞人、大壞蛋」

彩虹眷村屢傳爭議，「彩虹爺爺」黃永阜妻子廖漢秀曾控訴與魏丕仁有分潤糾紛，魏丕仁承諾給予15％利潤及每月3萬元生活費，卻以沒賺錢為由從未分紅，生活費亦只有2萬元。

黃永阜得知創作被人惡意毀損後寫下親筆信，表示「今天聽到彩虹村的畫被魏丕仁帶頭塗抹，我很難過，很傷心，一輩子的創作，都被他毀了，他是壞人、大壞蛋」。