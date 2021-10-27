山寨景點氾濫成災　全國竟有61個小鐮倉　5千年遺跡被貶為小奈良

不知道從什麼時候開始，「撞衫」「撞臉」「撞包」這種特別的緣分，也開始涉及到了「撞景點」。以至於前段時間的長假，朋友圈裡一半的人是在去往「中國瑞士」的路上，而另一半的人大概都聚集在了「小鎌倉」。好像無論國外的景點多麼風光，都能在國內找到所謂的「平替」。景點也有「平替」？沒錯，不僅有，還氾濫成災。



出國遊不行？國內「平替景點」實現環遊世界夢

前端時間火了一組數據，是這樣的。在網易數讀「假期出遊，到處都是『平替』選擇」所統計的數據中，瑞士、鎌倉、馬爾代夫這三個地方的平替景點熱度最高，接下來分別是仙本那、羅馬以及奈良。這組數據不僅瘋傳於網絡，還衍生出了網友們的那句調侃「全世界有62個鎌倉，61個在中國」。

其實一點也不誇張，在全球疫情的大環境下，出國遊開始變得奢侈，而「假裝在國外」也變成了許多人的第一選擇。譬如說往年大熱的旅行地——瑞士。提到瑞士我們眼前就會浮現這些景色：雪山、湖泊、草地、牛羊……組合起來就是人們所嚮往的「人間仙境」。不能出國親身體會？沒關係。有太多的平替供人選擇。網上搜一搜很快就會發現，這個來自川西的阿壩草原，被網友親切的冠以「中國小瑞士」之稱……

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不禁感嘆，這種營銷手段真的很牛。但別著急，這個「小瑞士」的冠名絕對不只是它阿壩草原一景的專屬。阿爾山，黔西的烏江源十里畫廊，那拉提，以及甘南的紮尕那……驚了！中國竟然足足有7個「瑞士」！而這樣的現象，不止有一個。記得前幾年去馬爾代夫旅行火爆一時。也難怪，它獨具特色的藍天、海洋、沙灘，被譽為「印度洋的珍珠」，很難不讓人為之傾倒。但「珍珠」本是獨一無二，珍貴之意，而如今可倒好，在國內能找到替代這顆「珍珠」的，一抓一大把！深圳大鵬玫瑰海岸，深圳南澳以及青海東台吉乃爾湖……這不免讓這顆「珍珠」顯得有些廉價。

不止於此，僅僅平替國外經典景點，顯然還不夠。還有這麼一波專門復刻的是自家知名景點，即使距離只有一兩千公里，也不妨礙我們互相模仿，比如說「南方故宮」、「南方呼倫貝爾」，或者山西「小布達拉宮」。似乎你足不出本市，就能遊遍世界大好山河。

當然，還有一些地方景點則另闢蹊徑，選擇直接在線電影以及動漫場景。網紅書店鍾書閣，鏡面與書籍的層層疊疊，被說成為「現實版潛行凶間」。貴陽的白雲公園，被說成了「現實版重慶森林」。再或者這個秦嶺無人迷窟，被說成「現實版盜墓筆記」。當然，老朋友《千與千尋》裡的經典湯屋，更是頻頻上場。重慶洪崖洞、貴州西江千戶苗寨、貴州肇興侗寨、梅嶺曼山谷……真的太多了。一味模仿，到頭來能複製的只有視覺。

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起初，是一種宣傳手段

但其實，到此為止都還算好。畢竟由於疫情的原因，旅遊業確實受到了不小的重創，為了恢復曾經的繁華，每個景點都使用了「渾身解數」。而這種蹭經典景點熱度的行為，也只是其中的一種宣傳手段。但久而久之，事情的發展就沒有起初那麼單純了。當一個景點被營銷成了「中國小瑞士」並且爆火之後，其他的景點也開始不假思索的模仿，以至於如今的「中國小瑞士」氾濫成災。

這裡有一個大家再熟悉不過的例子——鎌倉。鎌倉本是神奈川縣的一個臨海的城市，是一座有近千年歷史的古城。曾因《灌籃高手》中的一個經典場景，讓不少游客前去打卡。但國內卻足足營銷出了幾十個「小鎌倉」，據微博博主@廖信忠統計：23個省，5個自治區，4個直轄市，2個特別行政區，至少都有一處以上的小鎌倉。這也就是我們開頭提出的那句調侃，「全世界有62個鎌倉，61個在中國」，而這61個幾乎一樣的營銷手段，顯然讓我們開始產生煩躁感。但更過分的是，被一味模仿的小鎌倉，從最開始擁有的元素：大海、火車、信號燈、軌道、公路，逐漸的被簡化，變成了只需要信號燈和軌道。

甚至到最後什麼都不需要了，想去哪裡濾鏡和調色都可以帶你去。那麼，我們也很想問，是不是抓住了這樣的重要元素，一切皆可模仿？同樣的，在杭州有個出了名的「小冰島」。起初，去真正的冰島旅行拍照會有這樣幾個關鍵元素：藍天、雪山、地平線甚至是極光。而杭州的「小冰島」雖說確實拍出了這樣的氛圍感，但殊不知它的背後，只是一片被荒廢了水塘。而在微博博主@史蒂芬的《Vlog.55 | 巴黎不如杭州像巴黎》中，有些人會說「杭州像巴黎」，可是捫心自問杭州是真的像巴黎嗎？只是一條街區中幾個建築形而似罷了。會發現，我們可以為景點尋找「平替」和「復刻」，甚至只需要簡單的幾個重要元素就可以達到模仿的目的。但我們永遠複製不了的是，原版景色中真實存在的空氣、溫度、人文甚至是背後的意義，到頭來能複製的只有視覺。

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我們不是任何一個國家的複製品

無論我們把這樣的現像說成是為了「拍照炫耀」也好，還是「審美同質化」「民族不自信」也罷，背後都免不了讓我們心生可惜。可惜的是，就拿杭州良渚古城遺址公園來說，明明承載著我們民族近5000年的歷史與文化，卻被簡而化之的帶上了「小奈良」的帽子。但其實，這5000年的古城遺址本身，並不缺現在所謂的「噱頭」和「流量」。這也讓很多網友開始感慨，我們完全沒必要去成為別人家的「平替」，好像矮人一截一樣。是啊，這些景點本身就有著比平替他人更精彩的地方。

要知道，我們不是任何一個國家的複製品。我們國家本身的人文景觀就足夠的繁榮，擁有足夠的後勁，所提供的文化生活也足夠的豐富多元。而我們身在其中，完全不需要對自己的文化不自信，更不需要去迎合趨同的審美。我們只需要跳出一切同質化的漩渦，清醒又獨立的去選擇所選。

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