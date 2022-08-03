佩洛西訪台｜資訊戰？台鐵螢幕驚現簡體字：迎「老巫婆」終受審判

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）率團訪問台灣引起熱議之際，今日（3日）上午，全台有多間7-11門店被發現電視螢幕顯示「戰爭販子裴洛西滾出台灣」。另一方面，台鐵電視螢幕顯示疑似也被黑客入侵，某台鐵車站大廳螢幕上竟以簡體字寫著「老巫婆竄訪台灣」、「終將受到人民的審判」等字。



佩洛西昨晚（2日）抵台，為25年來首位訪台的美國眾議院議長，並在今日馬不停蹄地赴立法院、總統府等會見各界人士，包括總統蔡英文。不過，訪台一事除了引爆大陸輿論場外，在台灣亦引起正反兩面評價。

有網民在Facebook「爆廢公社」上發文表示，他在7-11便利店結帳時，發現收銀台後面的電視螢幕，竟然出現「戰爭販子裴洛西（佩洛西）滾出台灣」的字幕，於是拍下照片上傳，「店長說先關螢幕了」。

結果，照片曝光不到1小時便吸引了數千人觀看，更有網民表示，事件並非個例，出現這種情況的便利店並不止一家，許多網民也陸續貼出拍到的畫面。

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有網民懷疑，事件涉及大規模的黑客入侵。對此，7-11便利店回應指，受不明來源干擾播放訊息，已立即請廠商修復，門市營運正常。

另一方面，前民進黨桃園市議員王浩宇亦發文表示，台鐵電視螢幕顯示疑似也被黑客入侵。

據王浩宇在Facebook貼出的照片顯示，某台鐵車站大廳螢幕上，竟以簡體字寫著：「老巫婆竄訪台灣，是對祖國主權的嚴重挑戰；那些積極迎接的人，終將受到人民的審判；同種同族的血親關係割捨不段；偉大華夏終將統一！」

經查證，台鐵新左營車站證實螢幕牆確實遭到黑客入侵，目前已請廠商修復，若未來持續被駭，會直接切電，詳細狀況之後會再對外說明。

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