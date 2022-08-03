佩洛西訪台｜台企聯發聲明譴責：破壞兩岸關係　台商受巨大傷害

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯裴洛西、佩羅西、波洛西）訪問台灣，兩岸局勢緊張。

大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會（簡稱台企聯）3日（周三）發表聲明強烈譴責佩洛西蓄意挑釁，嚴重破壞兩岸關係。聲明指出，「現在我們正在承受台灣當局挾洋自重、綁架民意，給包括廣大台商在內的台灣民眾帶來的巨大傷害」。



據台媒《聯合報》報道，台企聯的聲明稱，佩洛西訪台「是對台海和平穩定與中國和平統一進程的嚴重破壞」，因此廣大台商高度關注、堅決反對、強烈抗議。

聲明強調，「兩岸關係和平發展、逐步實現和平統一，是兩岸同胞互利雙贏的共同願景，是兩岸中華兒女的共同願望」。聲明提到，過去台商見證兩岸在「九二共識」的基礎上，兩岸關係和平發展、交流合作累累碩果，共享發展紅利，如今台灣背棄九二共識，推動台獨進程。

聲明又稱，「現在我們正在承受台灣當局挾洋自重、綁架民意，給包括廣大台商在內的台灣民眾帶來的巨大傷害」。

聲明呼籲，「美國等外部勢力，立即停止此類政治表演和霸權行徑；強烈呼籲台灣當局不要甘當棋子，把台灣推向危險的深淵」。期望在此複雜的形勢下，兩岸同胞攜手努力，在「九二共識」的基礎上，共同推動兩岸關係和平發展。

根據資料，台企聯於2007年成立，由大陸各地近300個台資企業協會或企業組成的社會團體，具有聯誼性質，和協助扮演台商與官方溝通的橋梁。