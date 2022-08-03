佩洛西訪台｜逾900架次航班受圍台軍演影響　東西航線多飛10分鐘

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）訪台後於3日離開，解放軍宣布將於4日12時至7日12時在包圍台灣的六個方向進行實彈軍演，並指在此期間船隻和飛行器不要進入相關海域和空域。

受軍演影響，多條國際飛行航線受到影響。台灣交通部長王國材3日晚上表示，在解放軍軍演的三天（72小時）期間，每天至少會有300架次航機受影響。



台媒《聯合報》報道指，由於解放軍的演習區域剛好包圍了台北的飛航情報區，總共有18條國際航線受影響，台方已協調改走日本、菲律賓的替代航線。

王國材解釋，所謂的18條航線主要是國際線要經過台北飛航情報區，只有18條線可以走，但如今受到大陸軍演影響，台北飛航情報區都被包圍，所以要找出空間讓航空器可以飛出台方的飛航情報區，再轉接其他地區的飛航情報區。

王國材表示，經過協調，目前就是南北各一條，其中往北美、東北亞的班機改走日本福岡的飛航情報區；往南的航線，包括東南亞、紐澳的班機，則是改走馬尼拉的飛航情報區。

王國材表示，疫情期間，預估一天起飛降落的飛機架次約各150架次，也就是這三天期間，每天至少會有300架次飛機受影響。其中東西向的航線的飛行時間可能會多十分鐘，南北向的航線則很難計算。