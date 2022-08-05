台海軍演｜150架航班繞路避演習　台官方：昨過境航班減半

解放軍周四（4日）中午起在台灣周邊7處海域進行連續3天的軍事演習，被指形同封鎖台灣海空，出入境台灣的航班及船舶須繞開危險區域航行。台交通部長王國材周五（5日）表示，周四有150架航班繞路避軍演，過境航班減半。但他強調未影響起降，機場秩序和港口秩序良好。



王國材表示，過去解放軍還沒演訓之前，台灣的機場每天各有150架飛機降落和起飛，而周四總計超過150架，沒有受到影響。影響較大的是過境航班，過去通常一天有300架航班過境，但周四只有150架過境，意味著有一半沒有通過台北飛航情報區。

周四上午航港局發布東部海域新增一處警戒區域，等於台海周邊有7處警戒區域。對此，王國材稱，周四增加的部分和原本花蓮附近的區域是重疊的，故基本上沒有影響，航路往北的改走福岡情報區，往南改走菲律賓馬尼拉飛航情報區，航空沒有影響。他又指，海運周四早上得知訊息，9時就發布航運布告，請所有商船、漁船離開，到周四為止秩序都良好，交通部在航港局、民航局亦都成立應變小組，隨時應變。

據早前報道，解放軍軍演範圍佔滿台北飛航情報區，被指擬切斷台北飛航情報區18條國際航路。對此，當局向日本、菲律賓協調替代航路借道「突圍」。不過航空界人士指出，自前幾年馬來西亞航空在烏克蘭上空被誤擊，各航空公司應對軍演採取更保守的策略，會遠離軍演區或爭議空域的路線。據預計，軍演正式開始後的3天，行經台北飛航情報區的國際航班會減少。