台海軍演｜不敢動台積電？　澳洲學者：大陸會承受巨大經濟損失

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯裴洛西、波洛西及佩羅西）訪台，導致台海局勢緊張升溫，大陸接連禁止台灣食物輸入，並宣布在台灣周邊海空域進行實彈軍演。

不過，有台媒報道指，大陸不會制裁台灣晶片業，因為若少了台積電，大陸經濟亦將面臨危機。



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《中時新聞網》引述《澳洲人報》報道，根據諮詢機構Gartner的數據，去年台灣在晶圓代工領域上擁有68.4%的市場佔有率，56.6%來自台積電，在先進製程領域上更掌握領先全球的技術，是全球晶圓代工龍頭。

對此，悉尼科技大學供應鏈專家Sanjoy Paul認為，「大陸相當依賴台積電的晶片，若對其發動制裁將影響到當地代工廠的運作，整體經濟勢必受到衝擊，不相信大陸會採取激烈行動，因為他們也會承受巨大的經濟損失。」

Sanjoy Paul又推斷，若兩岸情勢無法好轉，接下來台積電會逐步降低在大陸的比重，且過去兩年來，大陸廠區在台積電的比重已從2成縮至1成左右，未來可能會持續朝這個方向前進。

另外，研究機構Capital Economics首席亞洲經濟學家Mark Williams表示，若台灣晶片業遭到制裁，將引發全球危機，晶片供應鏈遭到嚴重干擾，就有可能出現「斷鏈」危機，全球企業都躲不過。