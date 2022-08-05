台海軍演︱首日發射飛彈16枚還11枚？規模數量已超越96年台海危機

解放軍4日下午對台灣北部、東部、南部外海進行飛彈射擊，台灣計算數量達11枚，日本防衛省公布的圖片則顯示有4枚導彈飛越台灣上空。根據央視旗下的自媒體「玉淵潭天」公布的畫面落點處則有16處，目前官方並未進一步說明。



台媒《聯合報》報道指出，「台灣國防部計算數量達到11枚之多」。值得一提的是，解放軍東部戰區製作的影片，最終的「落點」為16處，意否指16枚飛彈？官方並未進一步說明。」

該篇報道提到，相較於1996年前後台海飛彈危機時，解放軍發射的彈種是10枚「東風十五」，規模與彈種類型都有所超越。

解放部東部戰區微信公眾號4日釋出對台灣周遭飛彈射擊的畫面，公布的射擊範圍包含此前六大區塊地圖當中，最接近台灣東部一側的三處。解放軍稱是「多區域、多型號常導（常規飛彈）火力突擊」，「導彈（飛彈）全部精準命中目標、檢驗精確打擊和區域拒止能力」。

日本防衛省則稱，解放軍從東京時間下午2時56分至4時08分，共發射9枚彈道飛彈。5枚從福建省發射，兩枚從內陸地區發射，其中4枚掠過台北上空。

台媒《聯合報》指出，相較於1995年至1996年第三次台海危機，在規模方面，此次「按照我（台灣）方國防部公布的單日即為十一枚」。而第三次台海飛彈危機，1995年7月解放軍江西鉛山飛彈基地發射6枚飛彈、1996年3月則是從福建永安和南平發射4枚，2次加起來為10枚。此次單日就超越1996年台海危機飛彈的總和。

此外，該報道指，1996年台海危機的十枚飛彈都屬於東風十五，此次則是多型號，可識別東風十五系列飛彈，其他飛彈型號仍未經證實。解放軍說法則稱是「多型號常導（常規飛彈）火力突擊」。」

2022年解放軍軍演包圍台灣與1996年前後台海危機的對比：