「吸血佩洛西、傀儡蔡英文、無助台灣人」　用畫反思戰爭的年輕人

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作裴洛西或波洛西）帶着「民主榮光」離開台灣飛向韓國，留給台灣的，卻是持續多日的台海戰雲密佈。當台灣媒體輿論還在反芻着與佩洛西之間的「甜美回憶」時，網路出現了一張用色沉重、對比鮮明的畫作，冀望戰爭陰影遠離家園，表達「微不足道憤怒」的另類聲音。作品出自於一位27歲的台灣青年藝術家陳立君，《香港01》獨家聯繫上了她，談一談這幅對畫家來說「既悲憤又無力」的創作。



這張作品陸續在兩岸網路世界流傳開來，由於視覺直接震撼，無不給人深刻印象。映入眼簾的，是一襲粉紅套裝、金光煥發的佩洛西，手上操持着類似皮諾丘身上的木偶線，連接着肩上扛着火箭砲筒的蔡英文。在重重的煙霧下，隱身着一台塗有烏克蘭國旗的軍車，下方則有一個持香跪着的人，面向美國軍方專機祈求膜拜。畫作底下有網友留言「畫得很傳神」，但也有人為之擔憂「政治很不正確」。

身為美國「殖民地」的悲哀

8月2日那一夜，全球數十萬人緊盯航跡圖，隨着佩洛西訪台航班的軌跡而起伏忐忑。陳立君對《香港01》記者回憶，當時她一直刷新台灣新聞報道，事前各方沙盤推演和預判，確實令她曾經想像過有可能大陸的戰機跟着佩洛西專機，「像是在監視他們，或是給他們找一點麻煩」，也不覺得佩洛西真的會降落台灣，大陸一定會出手處理就是了，不過最後還是落空了。

當手機跳出蘇-35戰機飛越台灣海峽快訊的那一刻，陳立君心裏想着是不是要打起來了，「其實滿焦慮的」，可是後來陸方也沒有進一步透露蘇-35的行蹤。直到佩洛西步出機艙，同時看到大陸發布各種軍演消息，還聽說大陸全面開通軍人乘坐高鐵的快速通道，以方便軍人緊急返崗，她說「不知道未來會怎麼發展，也沒有想過有生之年有可能經歷到戰爭，很焦慮也很害怕，同時也覺得很憤怒」。

台灣年輕藝術家陳立君的畫作在網路流傳，反思佩洛西訪台帶來的戰爭危機。（陳立君提供）

記者問她怒火由何而來，陳立君說台灣就像個美國的「殖民地」，身為「被殖民者」一員，她覺得非常悲憤，也很無力，對於大局或上位者的決定，其實都不是我們可以去影響的。這個感受從之前台灣開放萊豬進口便已點燃，她說台灣藍綠兩黨平常看似打來打去，可是一旦面臨對美國有利或是涉陸事件時，他們兩個就會變成同一陣線。「我們所謂的民主都是假象，都是美國安排好的，不管藍或綠都是美國養的狗，就看放哪一隻出來」，陳立君說出她的強烈感慨。

正是這個感慨，激發了陳立君的創作動機。她頓時聯想到內地畫師烏合麒麟的作品，過去總覺得自己空有遠大抱負，可是當契機來了又覺得很無力、什麼都做不到，儘管覺得烏合麒麟有些畫作滿膚淺的，卻也想透過類似他的方式或概念來傳達憤怒之情。「有一種豁出去就畫吧」的感覺，畫面組合的元素都是很直覺的，要用什麼就貼上去，一開始就大概想好要傳達的主題，以及必須要用的人物，再來就是思索如何營造構圖。

從下筆到完成，陳立君花了至少三個小時「一氣呵成」。她當時急切地想着這個話題是有時效性的，如果用國畫來呈現，以自己畫圖的速度恐怕需要好幾個月，於是當機立斷決定使用電腦繪圖的方式，搶在第一時間畫出來。

吸血的政客與無助的百姓

聚焦到這張畫作，陳立君為我們一一拆解隱藏其中的各種玄機與寓意。首先是最為顯眼的佩洛西，陳立君猶記她快降落之前，台灣新聞報道都是一副非常期待的樣子，「我覺得非常不爽，一群人把她當神一樣在崇拜，可哪知道這個神其實是『瘟神』」，從而故意畫她的後方如同神明在發光。還可以注意到佩洛西畫像的嘴巴特別鮮紅，想傳達出她在吸台灣人血的意象，「如果兩岸真的因為美國而打起來，那也是台灣人的血濺到她的身上」。

陳立君提醒，黑霧的煙硝其實還帶着偏紅的色彩，整個作品的基調是紅色的聯想，也就是跟「血」有關。包括畫中被提線操作的「傀儡」蔡英文，也是在吸台灣人的血。還有畫面下方穿着暗紅色外套在祈禱的人，代表很無助的台灣老百姓，暗喻台灣人在流血，「流血給那些禽獸政客們吸」。他手上拿着一柱香，原意是想藉此諷刺一些台灣人錯把魔鬼當成神在拜，畫完之後還意外地產生了「無力禱告」的隱喻。

俄烏戰爭帶來的流離失所真實處境，成為台灣畫家陳立君警惕美國挑動台海戰爭風險的創作動機。（AP）

身為基督徒，為何為選擇台灣民間宗教持香的呈現方式？陳立君的答覆，多少流露了她對宗教與政治的內心困惑。她的說法是，之所以如此選擇，單純就構圖而言，香可以拿在手上，作為畫面的某個亮點；倘若用基督教十字架的意象的話，表達出來的東西會太過複雜。陳立君說，教會里總談着神多愛我們，可是真的救得了在險惡時局下的無助人們嗎？「基督教是西方的宗教，西方基督教國家一直以來都在壓迫第三世界，連我自己都沒辦法解釋他們把世界攪得亂七八糟這件事」，這是她不用十字架的深層原因。

畫作中佩洛西的身後，不難發現有一台軍車，而且車身塗有略帶污損的烏克蘭國旗。陳立君解讀，兩者的結合是想表現出佩洛西象徵「戰爭販子」的感覺。她曾經聽在白色恐怖時期由於「成大共產黨案」遭判處死刑（後改判為無期徒刑，再改判為有期徒刑15年）的台灣勞動黨主席吳榮元說過，慶幸中國大陸很強大，令美國不敢隨便讓台灣去踩大陸的底線，不然兩岸開戰，台灣現在很有可能變成另一個烏克蘭。

流離失所與悲慘的戰爭想像

至於那部軍車的原型，陳立君說靈感來自於解析俄烏戰爭頗有名氣的台灣軍事專家邱世卿，他曾在個人臉書（Facebook）貼過一張照片，上半部是一輛車身印有「像烏克蘭一樣勇敢」字樣的台灣計程車，下半部則是一部殘破不堪的烏克蘭軍車。陳立君坦言她畫的軍車就是由此聯想而來，「戰爭是一件很悲慘的事情」。

記者追問陳立君，沒有親身經歷過的戰爭，那麼她對戰爭的想像是什麼？陳立君從身旁同儕談起，她頗為成熟的答道，「與其談戰爭有沒有靠近的可能，應該說要看他們能否意識到戰爭究竟是怎樣的狀態？」陳立君發現大家其實都無法想像什麼是戰爭，就算看到俄烏戰爭，也還是很難想像流離失所、家破人亡的感覺。一旦要跟朋友聊這個話題，通常很難深入的聊下去。

不過陳立君家族的歷史經驗，或許讓她對於戰爭有超越同齡人的體會。在台灣左翼浪潮風起雲湧的1950年代初期，發生了中共台灣省工作委員會「虎尾地區工作委員會二崙支部」案，陳立君的祖父陳天河遭國民黨政府關押15年，伯公陳天枝被槍斃，名字還刻在北京西山「無名英雄紀念碑」上。

陳立君談及她對戰爭理解的矛盾與拉扯，其父親看待戰爭格外理性，有點像是「外科清創」的感覺，可能是看到大陸政府近年來一直在調整對台灣問題的態度，「多少也有心理準備吧」。可是對陳立君來說，戰爭是一件非常悲慘的事情，而且會變成生命之中很大的裂痕或是創傷，相較於父親的理性，「好像我的恐慌有點怪，覺得自己有點分裂」。

現年27歲的台灣青年畫家陳立君，用畫作表達對政客挑動戰爭的「微不足道憤怒」，也令自己突破原來內心的害怕。（受訪者提供）

生死交關打破政治立場藩籬

然而，這幅關於反思佩洛西訪台的畫作，成為了陳立君創作之路的一個轉捩點。一些評價或反饋讓她感到相當驚訝，原來大家面對戰爭或即將身處險境時，不管左右統獨政治的光譜，立場竟然會因此而趨近。陳立君提到她認識一位很「覺青」、很符合台灣主流想法的老師，不只討厭中國大陸，還在俄烏開戰之後，教導他的小孩應該送武器去烏克蘭幫助他們。可是這位老師罕見地為她這幅圖畫按了贊，這讓陳立君驚覺，眾人面對生死交關處境時，是會拋卻被操作出來的意識形態，想法上變得更為接近。

一幅畫作產生出始料未及的共鳴，令陳立君感到無比振奮。自認為過去畫的圖「美美的，也很認真經營構圖」，把創作當成武器的陳立君，卻始終感覺自己的作品缺少一個能夠很強烈把武器揮出去的力量，「這次畫這件作品對我來說，是很大的突破」。

目前一邊備考研究所，一邊協助台灣政治受難人紀錄片拍攝計劃的陳立君，雖然還沒有完全想好日後要如何經營或傳播她的作品，但她把這次的畫作視為草圖，從中找到了突破點，將來還會想要把它畫成大張的圖畫。

與過去最大的不同，陳立君說因為之前曾經發文表達理念卻被同學留言罵翻，讓她從此不敢在網路上發作品，也不敢再表達想法。直到佩洛西訪台令台灣陷入危機，以及這幅作品帶來的反響，「讓我突破原來的害怕」，決定將此後的作品都設為公開，不再畏懼。