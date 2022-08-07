台民視網絡直播突放「一點都不能少」圖　配歌曲《我和我的祖國》

民視電視台Youtube頻道，6日晚上將近9時遭到駭客入侵，放上「中國一點都不能少」的圖並寫著「玩火必自焚」，背景音樂播放《我和我的祖國》歌曲，對此民視回應強調，電視頻道播出皆正常，被黑客影響的是Youtube直播播出的內容，原因是訊源主機被駭客入侵，造成民視新聞在youtube直播播出內容與電視頻道內容不同，在2分鐘內訊源即恢復正常。



據台灣網民爆料，民視新聞網絡直播遭到駭客入侵，畫面突然變成「一點都不能少」的圖，兩旁的字不斷替換從「中國領土主權、不容外界干涉、K願以吾輩之心聲、捍衛盛事之中華、V民意不可違、玩火必自焚、0寄意寒星荃不察、我以我血薦軒轅」，背景音樂則是《我和我的祖國》。

民視則回應稱電視頻道播出皆正常，被駭（黑）客影響的是網路播出的內容，主因是訊源主機被駭客入侵，造成民視新聞在youtube直播播出內容與電視頻道內容不同。民視稱，「8月6日晚間20:52 收到通知， 20:54 即移除置入影片，訊源恢復正常。民視特別謹慎面對近期駭客攻擊事件，以確保播出安全無虞。」

台灣民視新聞台網絡直播遭黑客入侵。（翻攝自爆料公社）

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）訪問台灣後，在北京舉行軍演抗議的同時，台灣多處遭受網絡攻擊，包括政府網站、車站與便利店螢幕系統等，出現對佩洛西謾罵字眼。

台灣行政院則回應稱，經查發現台鐵承包商使用大陸製軟體；行政院全面檢討並要求咎責。台灣行政院副院長沈榮津則召開資安會議指示，禁用大陸製資通訊產品範圍，從政府機關、委外廠商及分包廠商禁用，擴大到「公家機關場域內」皆不可使用，包含場域出租給商場、停車場等。

此外，神秘黑客組織APT27被發現原來8月3日已在YouTube高調發布影片，承認組織發動「網絡特別行動」，又指「讓我們拭目以待」，對此台灣則回應稱，數位發展部部長唐鳳已決定出手，「將透過Web3區塊鏈技術來有效阻擋攻擊」。