足球︱阿古路首談美斯離開巴塞感受：「我以為黑客入侵巴塞帳戶」
撰文：吳慕兒
出版：更新：
阿古路離開曼城，加盟巴塞隆拿，主要原因就是在球員生涯首度跟老友記美斯效力同一球會。正當他披上紅藍戰衣不久，赫然收到美斯離隊的消息。
難以想像阿古路那一刻如何難受，上季中因心臟病提早退役，事隔一年他終於講述當時感受。
有一種友情，叫阿古路與美斯。二人自小相識相知，在阿根廷國家隊長年當室友，關係密切猶如「老夫老妻」。阿古路在曼城幾乎贏盡所有之後，去年夏天轉投巴塞隆拿，來到西班牙僅一個月，球季尚未開始，便收到驚人的消息——美斯要走了。
一年之後，因心臟病問題已經退役的阿古路，向西班牙記者艾華利斯（Jose Alvarez Haya）講出當時的情況和心情。
「我以為黑客入侵巴塞社交媒體」
「我如何發現美斯離開巴塞？當時我跟一個朋友在飲酒，他突然望看手提電話，跟我說：『不是吧，這是否真的？』」朋友於是將電話遞向阿古路，給他看到巴塞的官方聲明。
阿古路說：「當巴塞公布美斯離隊時，我以為有人入侵巴塞的社交媒體。我以為那只是個笑話。」
美斯離開巴塞隆拿，感到震驚的豈止阿古路一人？當時整個足球世界也為以震撼，巴塞受西甲賽會財政條例所限，未能為美斯註冊，只得放他走。美斯離隊，轉投巴黎聖日耳門，始終未能跟阿古路做隊友。遺憾地，阿古路季中便因心臟病即時退役，無法一圓與美斯在球會並肩作戰的夢想。
英超︱重溫煞科日三大經典 阿古路96分鐘絕殺 西布朗勝利大逃亡足球熱話︱阿古路絕殺慶祝雕像揭幕 相似度「媲美」C朗怪笑頭像阿古路退役｜美斯感動發文向好兄弟致意 捧美洲盃意外成最美結局阿古路正式宣布退役 「我已付出所有，生涯沒有遺憾」︱西甲足球熱話︱雲巴士頓：說C朗勁過美斯的人唔識波 三球王在他之上足球．人物誌︱久保建英再遇人生交叉點 日本美斯何時皇馬起飛？足球熱話︱美斯不滿巴塞會長持續「消費」 要求遭無視拒吃回頭草美斯發威友賽獨力轟5球 C朗梅開二度破紀錄領軍歐國聯大勝｜足球洲際超級盃｜阿根廷3球淨勝意大利 美斯領軍捧盃贏生涯40冠足球︱美斯深受新冠肺炎後遺症困擾 「康復後個半月都跑不動」足球熱話︱美斯法甲黑氣纏身 一項不幸數據成15季以來首人