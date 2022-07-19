足球︱阿古路首談美斯離開巴塞感受：「我以為黑客入侵巴塞帳戶」

阿古路離開曼城，加盟巴塞隆拿，主要原因就是在球員生涯首度跟老友記美斯效力同一球會。正當他披上紅藍戰衣不久，赫然收到美斯離隊的消息。

難以想像阿古路那一刻如何難受，上季中因心臟病提早退役，事隔一年他終於講述當時感受。



阿古路為美斯加盟巴塞，卻未能如願做隊友。（Getty Images）

有一種友情，叫阿古路與美斯。二人自小相識相知，在阿根廷國家隊長年當室友，關係密切猶如「老夫老妻」。阿古路在曼城幾乎贏盡所有之後，去年夏天轉投巴塞隆拿，來到西班牙僅一個月，球季尚未開始，便收到驚人的消息——美斯要走了。

一年之後，因心臟病問題已經退役的阿古路，向西班牙記者艾華利斯（Jose Alvarez Haya）講出當時的情況和心情。

阿古路與西班牙記者艾華利斯。（Twitter）

「我以為黑客入侵巴塞社交媒體」

「我如何發現美斯離開巴塞？當時我跟一個朋友在飲酒，他突然望看手提電話，跟我說：『不是吧，這是否真的？』」朋友於是將電話遞向阿古路，給他看到巴塞的官方聲明。

阿古路說：「當巴塞公布美斯離隊時，我以為有人入侵巴塞的社交媒體。我以為那只是個笑話。」

美斯與阿古路國家隊合作多年，始終無法踢同一球會。（Getty Images）

美斯離開巴塞隆拿，感到震驚的豈止阿古路一人？當時整個足球世界也為以震撼，巴塞受西甲賽會財政條例所限，未能為美斯註冊，只得放他走。美斯離隊，轉投巴黎聖日耳門，始終未能跟阿古路做隊友。遺憾地，阿古路季中便因心臟病即時退役，無法一圓與美斯在球會並肩作戰的夢想。