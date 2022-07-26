逾百名兒童游泳後連日發高燒　多人驗出腺病毒陽性

四川樂山市沙灣區逾百名兒童在游泳館游泳後連日發高燒，至少有21人檢測出腺病毒陽性。當地多個部門成立工作專班，聯合展開調查，初步判斷為腺病毒引起的疾病。



涉事為沙灣區星躍動游泳館。《封面新聞》報道，7月14日晚，竇女士發現5歲的兒子突然低燒，當時體溫為37.7℃。由於正值夏季，她以為兒子因吹冷氣著涼感冒，因此並未過多在意。

7月15日，竇女士發現兒子的體溫不跌反升，且出現扁桃體化膿、腹瀉等症狀，於是帶他到什邡市人民醫院求診，住院後連續3日輸液也未有好轉，期間兒子體溫最高達39.7℃，「幾次檢查，他的全程C反應蛋白指數偏高，最高一次是正常數值的40倍」。

竇女士稱，兒子持續高燒不退是因為受到細菌感染。7月20日，檢驗結果顯示，其子的咽拭子樣本檢測結果中呼吸道腺病毒核酸呈陽性。

她表示，身邊已有多名兒童出現多日高燒持續不退的情況，伴有眼結膜充血、扁桃體化膿、拉肚子、中耳炎等症狀，且檢驗出呼吸道腺病毒陽性。患兒家長交流後，發現子女都曾經到過星躍動游泳館，「我們都懷疑是游泳館出現了問題」。

7月19日，什邡市疾控中心工作人員突襲抽檢，採集了涉事游泳館內泳池水樣。經檢驗，該游泳館樣本尿素和細菌總數兩項指標超過國家標準要求。針對水質不符合國家公共場所衛生指標及限值要求，什邡市衛健局已經立案查處。目前，涉事游泳館已停業整頓。

《央視新聞》報道，7月24日晚，沙灣區文化體育和旅遊局接到反映，有學員在沙灣區星躍動游泳館游泳後出現發燒等症狀，沙灣區文化體育和旅遊局、沙灣區疾控中心人員迅速趕往現場開展詳細調查，全面排查游泳館的147名學員，現場將水質採樣送檢，責令該游泳館立即停業接受調查。

昨日（25日），沙灣區文化體育和旅遊局、區衛生健康局、區市場監管局、區綜合執法局等相關部門組成工作專班，聯合開展調查處理；沙灣區人民醫院已開通綠色通道，診治患者並採樣送檢。

涉事的星躍動游泳館。（抖音＠樂山星躍動體育）

腺病毒是引起兒童呼吸道感染的常見病毒，是一種無包膜的雙鏈DNA病毒，於1953年首次從手術切除的兒童腺樣體細胞中分離出來。目前，腺病毒已發現至少90個基因型 ，分為A-G共7個亞屬。

腺病毒傳染性強，但感染者大多為5歲以下兒童，其中6個月至2歲大的嬰幼兒最容易感染，潛伏期一般為2天至21天，平均3天至8天。腺病毒主要通過飛沫、接觸污染物、糞口傳播，甚至可通過接觸腺病毒污染的游泳池水，引起結膜炎。除了引起呼吸道感染外，腺病毒還會引起咽結膜熱，角膜結膜炎，胃腸炎和腹瀉等。