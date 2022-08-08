佩洛西訪台｜葉劉淑儀稱港不必禁台進口「北京不做，我們為何做」

美國眾議院議長佩洛西（台譯：裴洛西、波洛西；Nancy Pelosi）訪台後，台海情勢緊張。行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀昨（7）日接受訪問，認為北京的反制措施避開經貿範疇，對香港無影響，而本港沒必要禁止台灣貨品入口，「北京都不做，我們做來為什麼？」



美國眾議院議長佩洛西（台譯：裴洛西、波洛西；Nancy Pelosi）訪台後，解放軍邊宣布在8月4日12點到7日12點，將在台灣島周邊軍演。同時，中國外交部5日，宣布8項反制措施，並針對佩洛西及其直系親屬依法採取制裁措施，台海情勢緊張。

葉劉淑儀批評，佩洛西訪台嚴重影響中美關係，令雙方關係更緊張。不過，她認為北京的反制措施主要涉及軍事及氣候等範疇，加上香港與美國早已分別暫停和暫緩移交在囚人士及逃犯，所以措施對香港無影響。

王毅外长：佩洛西访台是彻头彻尾的闹剧。美方打着“民主”的幌子，干着侵犯中国主权的勾当；蔡英文之流的“台独”分裂势力抱着美国的粗腿不放，背弃民族大义。这些倒行逆施根本改变不了一个中国的国际共识，也根本改变不了台湾必将回归祖国的历史大势。玩火者绝对没有好下场，犯我中华者，必将受到惩处。 — 刘晓明Liu Xiaoming (@AmbLiuXiaoMing) August 4, 2022

她今（8）日在Facebook上說，美國眾議院議長佩洛西上周竄訪台灣，嚴重影響中美關係，中方隨即於周五向佩洛西及其直系親屬採取制裁措施，取消或暫停中美八項交流與合作，涉及軍事、氣候與刑事司法協助等範疇，但不包括經貿方面的反制措施，在制裁方面現階段看不出香港有何角色。

她估計，佩洛西到台灣會面反對大陸及一國兩制的人士，為了美國的中期選舉，如果民主黨大敗，她的政治生涯也快將完結，因此她鋌而走險，借訪台一事吸引眼球及轉移視線。

葉劉淑儀現年71歲。現任立法會議員、新民黨主席。她於1975年9月加入政府公務員政務職系，參與民政事務、保安、工商和貿易等多方面的工作。她於2000年5月晉升局長。她曾於1998年8月至2003年7月擔任保安局局長。她自2008年起透過地區直選擔任立法會議員。

廈門大學台灣研究中心副主任唐永紅認為，大陸方面的有關行動，只是正常處理兩岸經貿活動中出現的問題，並非經濟制裁：「這就是正常處理一些兩岸經貿活動中出現的問題，涉及到健康因素、產品品質、證件等問題。其實大陸方面之前都通知過台灣了，他們不及時溝通處理的話，大陸這邊就肯定會採取措施。」他認為，如果真的要制裁，那就要大幅度減停自台灣的進口，打痛它；目前出台的這些措施，既不是制裁，對台灣經貿的影響也非常有限。

據台財政部數據，2021年台灣對大陸（含香港）出口金額達1889億美元，佔其出口總額的42.3%。