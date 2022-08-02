佩洛西擬訪台｜大陸突暫停台100多個食品廠進口　3000產品恐遭禁

台媒指美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作波洛西或裴洛西）將在今晚10點20分抵達松山機場，並且夜宿君悅酒店，預計明天下午離開台灣。大陸海關總署1日深夜突然禁止台灣100多項食品進口。台媒指，食品業證實，不只暫停台灣100多家食品廠進口，據了解，恐有3000多項產品遭禁。



台灣經濟部證實傳言．台灣國貿局、貿協大陸組預計會向經濟部長王美花報告，由台灣農委會和台灣經濟部共同評估可能造成的經濟損失，研擬對策。



據了解，目前遭大陸海關總署註記「暫停進口」的食品業者有泰山、愛之味、味全、東鄉、維力、今口香、郭元益、光泉、維格、奇美、舊振南、義美、三叔公、富味香、禎祥、葡萄王等台灣知名食品企業，《自由時報》稱恐有3000多產品被禁。

台媒《東森新媒體ETtoday》詢問長期進口食品到大陸的台灣業者，對方證實昨（1）日下午收到大陸海關總署相關通知，確定從今（2日 ）起禁止任何貨品到大陸，原因則沒有明說。

該業者透露，這次「禁止」名單多達百家，包括維格餅家、郭元益等許多老字號台灣業者陸續被通知禁止出口，他表示，「這消息對於台灣食品行業衝擊非常巨大」。報道指出，大陸海關總署發布禁令的時機點敏感，也被外界解讀是對台報復的操作。

台灣知名食品企業郭元益糕餅，在兩岸三地都有許多顧客，目前突然遭大陸海關宣布暫停進口。（Facebook@郭元益糕餅博物館）

《自由時報》則引述消息人士說法稱，這是依中國海關總署248號《中華人民共和國進口食品境外生產企業註冊管理規定》限制未完成更新註冊之台灣商產品輸陸。

台灣《中央廣播電台》報道稱，台灣食品廠被禁，工商團體看法不一。《中央廣播電台》採訪三三企業交流會理事長林伯豐，他認為，台灣應以自身利益優先，不要捲入美中爭端，「要勇敢拒絕裴（佩）洛西此次訪台，等到卸任之後再歡迎她來訪」。

台灣全國中小企業總會理事長李育家則說，客人要來也沒有必要拒絕．他認為，且台灣對外並沒有提油澆火，「中方這些動作只是製造對立，引起台灣民眾反感，兩岸應以大智慧來解決問題。」

大陸外交部發言人趙立堅1日曾在例行記者會上表示，如果佩洛西訪問台灣，中方必將採取堅決應對和有力的反制措施，捍衛自身的主權和領土完整。趙立堅未透露將採取什麼措施，僅說，「如果她敢去，那就讓我們『拭目以待』。」該段對話也登上微博熱搜第一，引發各種解讀。