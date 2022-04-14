大鵬灣橋下見女友偷情　台男一怒之下與友人合力活活打死「姦夫」

一名男子昨（12）日凌晨於台灣屏東東港大鵬灣跨海大橋下，遭人活活打死。



黃姓男子懷疑鄭姓女友劈腿李姓男子，開車載著友人到大鵬灣找人，黃男發現女友竟在李男車上飲酒聊天，一怒之下和李男大打出手，蘇姓友人也上前助陣攻擊李男。

警方獲報到場時，李男已經躺在地上奄奄一息，送醫搶救2個小時後仍傷重不治，警方後續將黃、蘇2嫌依法移送，並報請檢方相驗，釐清李男詳細死因。

打到傘子也斷掉 水泥地板血跡斑斑（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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屏東東港警方局，昨日凌晨1點45分接獲民眾報案，說在大鵬灣跨海大橋下的停車場，有民眾打架鬥毆，警方到場時，水泥地板血跡斑斑，一輛轎車的後擋風玻璃被人敲碎，還有一名李姓男子傷重倒臥在地，員警隨即將其送往醫院救治，並帶回在場的黃男等3人以及一名鄭姓女子釐清案情。

警方經查，36歲的黃姓男子因懷疑27歲的鄭姓女友和33歲的李姓男子交往，開車載著蘇姓、黃姓2名友人到大鵬灣找女友，最後在跨海大橋下找到李男和鄭女，黃男發現女友竟和李男在車上飲酒聊天，醋性大發，衝上前與其理論，雙方一言不合徒手互毆，蘇姓男子也衝上前替友人出氣，並持雨傘將李男的轎車玻璃砸碎，疑似進而將人打成重傷。

而李男送醫後，因傷勢太重，仍於凌晨2點40分宣告不治，警方事後將黃、蘇2男，依照毀損及傷害致死罪移送屏東地檢署偵辦，鑑識單位也派人到場採證，並調閱路口監視器比對調查。由於從外表無法清楚斷定詳細死因，檢警也將進一步做解剖。

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