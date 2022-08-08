台國史館FB稱北京已繼承中華民國引議　趙少康：民進黨搞台獨

台灣的國史館昨（7）日於Facebook（臉書）上發布台灣憲法學會前理事長許慶雄在國史館線上講堂指「中華民國已經由北京政府代表、繼承」引爭議。

館方今（8）日表示，許慶雄的演講內容並非國史館「主張」；歡迎各界對中華民國定位的討論，但不歡迎亂扣帽子或藉機滋生事端。



中央社報道，國史館今日發布新聞稿表示，學者演講的內容有各自觀點，不代表國史館的立場、觀點、「主張」。館方歷年來舉辦多場學術研討會，並集結出版成論文集；其中不乏對中華民國定位的討論，歡迎各界多多指教，但不歡迎亂扣帽子或藉機滋生事端。

美國眾議院議長佩洛西（左）接受總統蔡英文頒發特種大綬卿雲勳章後合影留念。（Getty Images）

對此，國民黨文傳會副主委林家興下午透過新聞稿表示，自民進黨政府上任後，國史館的演講或活動多與親綠、挺獨團體合辦，或邀立場傾綠的講者演講；若國史館聲稱自己有「多元性」，不知可曾邀過不同立場的學者或團體演講，並於Facebook或網站張貼。

他質疑，館方新聞稿通篇未見「中華民國」，連紀元都採與中共相同的西元紀年，更提到「台灣已不是威權體制國家」，批評國史館變成「台灣國」國史館，中華民國在國史館的新聞稿中再度消失也説明國史館的立場偏頗。

國民黨籍的中國廣播公司董事長趙少康今日在Facebook表示是學者也必須正視中華民國存在的事實，不管對岸承不承認中華民國，台灣人也要承認。

他說：「蔡英文選上的是『中華民國總統』，而不是『台灣總統』。 如果民進黨要搞台獨，就正大光明、大大方方的修憲換國名，用股市那種不入流手段『 借殼上市』，藉中華民國名稱偷渡台獨，不但是羞辱中華民國，其實也羞辱了台獨。 」

2022年8月7日，在台灣基隆，一艘台灣海軍軍艦上出現了海軍人員。（Getty Images）

國民黨台北市長參選人蔣萬安今日也在Facebook表示，「國史館身為總統府管轄的國家最高史政機關，更應該捍衛中華民國存在的事實，不論是主權或是治權，中華民國憲法都有明確的規範，不應該隨著中共的論述自我否認。」

「堅定捍衛中華民國主權，中華民國就是主權獨立的國家，這一點不容任何質疑。歷史的論證當然不必是一言堂，但國史館責無旁貸就是要捍衛國家的歷史與地位。打著中華民國的保護傘，實際上卻在否定、拋棄中華民國，這是讓所有國人都無法接受的事。」他說