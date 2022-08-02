佩洛西擬訪台｜ 蔣介石曾孫蔣萬安：台美聯盟　中共不必反應過激

美國眾院議長佩洛西可能訪台，國民黨台北市長參選人蔣萬安說，「中華民國是主權獨立的國家，本來就能接待與邀請國際友人」。他在臉書表示，「象徵美國與中華民國之間的穩固關係，這樣的關係是建立在雙方長期且持續的合作基礎上。台灣將永遠是美國在亞洲建立民主聯盟的堅實夥伴」。



美國聯邦眾議院議長佩洛西（台譯：裴洛西；Nancy Pelosi）可能於今晚抵台訪問。台灣《中央社》報道，國民黨台北市長參選人蔣萬安今天出席台北古亭地府陰公廟中元普渡祈福消災法會被問及，若佩洛西到立法院訪問，蔣萬安是否會以立委身份交流。

蔣萬安表示，還沒收到相關通知，若有確定行程會評估、看時間確認，並重申「中華民國是主權獨立的國家」，本來就可以接待、邀請國際友人前來，再次呼籲中共沒必要反應過激，對兩岸關係與區域局勢都沒有幫助。他說，也希望相關方慎防台灣周邊軍事情勢緊張程度升高，並盼國民支持第一線承擔最大壓力的國軍。

他在臉書以中英文寫道，他身為民選的立法委員，始終肯定民主國家民選機構之間的交流，「美國眾議院裴洛西議長訪問台灣，象徵美國與中華民國之間的穩固關係」，台灣將永遠是美國在亞洲建立民主聯盟的堅實夥伴。

43歲的蔣萬安是第九屆立法院立法委員，美國賓夕法尼亞大學法學院法律博士，也是中華民國第1－5任總統蔣介石的曾孫、 中華民國第6－7任總統蔣經國的孫子。

藍綠兩黨達共識 蘇貞昌、朱立倫、馬英九歡迎佩洛西訪台

前總統馬英九7月30日出席活動時被問到會不會擔心刺激到中國，他表示，美國的好朋友來都歡迎，但中間的風險要好好評估。

台灣媒體《自由時報》報道，國民黨主席朱立倫表示，對於國際友人來台訪問都很歡迎，只要對台灣的區域安全或台灣所有經貿民主自由有幫助都歡迎。

（香港01製圖）

蘇貞昌：台灣熱烈歡迎外賓來訪 會做最妥善安排

議長佩洛西率領美國國會代表團訪問「日韓新馬」四國。行政院院長蘇貞昌8月1日出席「身心障礙者權利公約（CRPD）第二次國家報告國際審查會議」開幕式時，被問及台灣是否在為佩洛西訪台做準備。

蘇貞昌表示，熱烈歡迎外國貴賓朋友來台訪問，我們會為外賓來訪做最妥善的安排，也尊重訪賓的規劃相關時間期程。

蔡英文總統2020年5月8日上午主持「總統府記者會」，宣布邀請蘇貞昌院長續任閣揆。.（總統府）

陳時中稱若訪台非常歡迎 柯文哲：佩洛西不來美國沒面子

台灣《中央社》報道，陳時中7月31日出席「陳時中競選主視覺發布記者會」，會後被媒體問到如何看待佩洛西可能訪台一事時表示非常歡迎，並指台灣、美國這幾年關係長足進步，就他接觸最多的衛生事務，美國衛生部長就曾來台並簽訂諒解備忘錄（MOU）。

陳時中說，若以台北市的角度看這件事情，當然是非常歡迎，至於安全上的顧慮，「小英總統給我們靠，外交、國際事務靠小英，內政靠我們」，人民表達歡迎之意。

柯文哲昨日出席福林國小參加「2022年世界少棒聯盟（LLBWS）世界少棒錦標賽」授旗典禮，被問及佩洛西若訪問台灣，是否擔心大陸會有動作。

他表示，「中國大陸一定會有動作」，並說佩洛西若因中國大陸抗議就不來台，美國面子掛不住；若佩洛西來了大陸卻沒動作，就變成國家主席習近平沒面子，雙方各有堅持就要溝通。

陳時中說，非常歡迎佩洛西訪台有「小英總統給我們靠，外交、國際事務靠小英，內政靠我們」。柯文哲說，洛西若因中國大陸抗議就不來台，美國面子掛不住；若佩洛西來了大陸卻沒動作，就變成國家主席習近平沒面子，雙方各有堅持就要溝通。（Facebook@陳時中/Facebook@柯文哲）

大陸外交部：解放軍絕不坐視不管 必捍衛領土主權

中國外交部發言人趙立堅8月1日在例行記者會表明，堅決反對佩洛西眾議長赴台，美方不得安排佩洛西訪台，佩洛西如赴台將導致嚴重後果，中方正嚴陣以待，解放軍絕不會坐視不管。中方必將採取堅決應對和有力反制措施，捍衛自身主權和領土完整。

他表示，美方應該做的是恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，兌現拜登總統不支持「台獨」的承諾，不得安排佩洛西訪台。

Isn’t the House of Representatives part of the US govt? Or does the US have more than one govt? The visit of its No. 3 leader to Taiwan by military plane could be taken as unofficial? As long as it is still called the United States of America... pic.twitter.com/jycAI28CTr — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) August 1, 2022

大陸國防部：如訪台必極嚴重破壞中美關係

中華人民共和國國防部新聞發言人譚克非7月26日就佩洛西計劃訪問台灣表示，中方此前多次表明了堅決反對的立場。作為美國政府「三號人物」，佩洛西眾議長如果訪台，將嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重危害中國主權和領土完整，嚴重破壞中美關係政治基礎，必然對中美兩國兩軍關係造成極其嚴重的破壞，導致台海局勢進一步緊張升級。

他重申，中方要求美方以實際行動履行不支持「台獨」的承諾，不得安排佩洛西訪台。如果美方一意孤行，中國軍隊絕不會坐視不管，必將採取強有力措施挫敗任何外部勢力干涉和「台獨」分裂圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。