33人「分食3月餅」　浙江員工拍片公審老闆　隔天真相曝光極尷尬

浙江上周有部抖音在網路上爆紅，內容是工廠老闆在中秋將至時，發放3個月餅給33個員工吃，引起網友議論。沒想到隔日，原作者又上傳1則新影片，表示昨天的影片是誤會，那個是老闆給員工嚐鮮的，今天1人發1盒月餅和半箱蘋果，並將原影片刪除，底下有網友表示，怕不是迫於輿論壓力臨時補發的吧！
綜合陸媒報道，事發地在浙江省溫州市狀元三期工業園區，抖音名為福如意的製鞋廠員工，在18日時上傳，老闆發3個月餅給33個員工吃的影片，一旁的攝影師還調侃道，33個人一人咬一口，真怕誰咬大誰咬小有意見。影片一出，就有網友笑說，「要是弄個畫餅充飢更有創意」、「精明的老闆」。
沒想到隔日下午，福如意又發布一段影片澄清，昨天的影片純屬誤會，當時是領班聽錯話了，昨天的月餅是讓大家嚐鮮，今天發的才是中秋禮，1盒月餅和半箱蘋果。他補充，希望廣大網友多擔待，純屬一場誤會，也將舊影片刪除。
新影片一出，又引來一票網友議論，大家紛紛直呼，「怕不是迫於輿論壓力臨時補發的吧」、「你們還有月餅吃，我們什麼也沒有」、「節日福利多少不要計較太多了，只要工資到手沒事的」、「正常了，溫州老闆出了名的吝嗇」。
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