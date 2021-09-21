中秋節｜武漢女晚餐連食月餅三天吐血　胃糜爛嚴重恐危及生命

今天是中秋節，月餅無疑是一大主角，但根據內媒《看看新聞》周日（19日）報道，27歲武漢的李女士，近期加班次數增多，為了希望方便省時，三天加班都拿月餅充當晚餐，結果第三天突然半夜肚子疼痛，嘔吐後發現裡面有「暗紅色物質」。

據武漢博仕肛腸醫院消化內科主任邱文勝表示，李女十二腸有潰瘍病，喉頭性出血，胃糜爛非常嚴重。他更表示，如果不及時治療，會導致胃穿孔，大出血，緊急休克，會危及病人生命。



適逢中秋假期，武漢一位李姓女士由於工作繁忙，連續三天晚上拿月餅充當晚餐，卻在第三天晚上肚子疼痛難耐，起床嘔吐後發現吐血並快速就醫。

《看看新聞》提到，武漢博仕肛腸醫院消化內科主任邱文勝認為，這次發病很大程度與她連吃三天月餅相關。他提到李女十二腸有潰瘍病，更有喉頭性出血，胃糜爛非常嚴重。「如果不及時治療，會導致胃穿孔，大出血會緊急休克，會危及病人生命。」

邱文勝說，大部分月餅還是採用高熱量、高糖分及高油脂原料，製作程式多為烘烤，也就是我們日常所說的「重油、重糖」。他提到，過多食月餅後不僅會使胃酸分泌增加，破壞胃粘膜保護屏障，使胃炎、潰瘍病加重，甚至併發消化道出血，而且還會加重膽囊炎、膽結石、脂肪肝等肝膽疾病，最嚴重的可以誘發胰腺炎。

邱文勝也表示，李女士就是「因為工作壓力大，飲食不規律，本身胃部狀況就不太好，所以進食月餅對她的胃而言，就會造成很大負擔」。他建議，食用表要遵循「少吃多次、淺嘗輒止」，適當配些水果，也可以減輕腸胃負擔。



對此有內地網民表示，「月餅沒有錯，是加班和過勞的錯」也有內地網民認為，「月餅一年吃一次，但還是要注意適量攝取。」

而根據《武漢晚報》報道，過去傳統月餅「體重」在80克以上，今年，內地不少月餅卻悄悄「瘦身」了，體重僅有50克左右。對此，營養師表示：「瘦身」的月餅更符合健康理念。

《武漢晚報》引述市民陳女士說法，發現今年不少品牌都推出了小月餅：體積與雞蛋差不多大小，重量50克左右，兩三口就能吃完。她提到，傳統月餅一個人吃不完，扔了又覺得浪費。「今年這種小月餅就挺好，看起來也更精緻。」

內地記者則提到，今年月餅不僅瘦身了，品牌相繼推出水果月餅、雜糧月餅，降低食物熱量，更有品牌主推「無糖月餅」，以符合現代人的需求。

但亦有媒體提醒，所謂的「無糖月餅」很多時候只是宣傳的需求，標榜「健康養生」「糖尿病病人可食用」等，但許多其實只是沒有添加蔗糖，改用代糖取代，不代表沒有任何糖份，若過量食用仍有健康隱憂。