公共大屏幕遭hack　台數位部長唐鳳：將修法防「傳播心理病毒」

日前隨著解放軍在台灣周邊軍演，台灣的鐵路站、便利店大屏幕也遭到黑客入侵，顯示「老巫婆竄訪台灣」等字眼。台灣行政院政務委員、數位部候任部長唐鳳周四（11日）表示，近日正修訂相關法規，並提供指引，未來公共場域電子看板等資通（資訊及通訊）產品或服務，不能危害資通安全。



唐鳳日前接受《中央社》專訪時表示，正著手修訂各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則，透過調整與業者的契約，避免公共場域的電子看板遭hack，「傳播心理病毒」；相關規範範圍，將包含中央和地方政府、行政法人、公共設施、台鐵、高鐵、捷運等處。

唐鳳周四出席政院會後記者會時表示，上述原則正進行法制作業，很快就會宣布。

台鐵車站電子廣告看板遭黑客入侵。（王浩宇Facebook）

她說，規範的主要精神，就是公共場域中的資通設備若能讓不特定多數人看到、聽到，就不能使用危害資通安全的產品，且這個產品的定義，包含系統與服務；相關場域的定義目前持續盤點中。相關法制作業將提供指引，確保能在限期內更新合約。

日前台灣政府機關官網屢遭境外網路攻擊，並在8月2日達到高峰，為過往單日最高攻擊量的23倍。唐鳳說，近日持續監控網絡攻擊狀況，進行流量清洗與聯防，但目前皆未超過2日的高峰。