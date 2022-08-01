董事長劉德音：若大陸武統台灣　台積電將停擺、世界秩序將崩壞

台海局勢緊張引發關注，台積電董事長劉德音接受美國有線電視（CNN）訪問表示，中國大陸若武力統一台灣，最該擔心的或許不是晶片，屆時世界秩序將會崩壞；若是以武力奪取，台積電將會停擺，大陸經濟也將混亂。



國際社會憂心中國大陸若武力統一台灣，恐影響全球晶片供應。CNN今（1）日發佈專訪中，他指出，大陸若武統台灣，將不會有贏家，大家都會是輸家；若一旦發生戰爭，更應重視的是世界秩序將會崩壞，地緣政治將徹底改變，最該擔心的或許不是晶片。

他認為，台灣人建立民主體制，選擇自己的生活方式，台積電是即時透過與世界各地供應商緊密合作維持營運，沒有人能夠以武力控制台積電；若是以武力奪取，台積電將會停擺，中國經濟將陷入混亂。他說：「如果大陸入侵（台灣），會對彼此造成經濟的動盪，因為突然間，他們最先進的零組件供應消失」

他指，沒人能夠用武力控制台積電，就算是動用軍力或入侵都無法，「因為這是非常精細複雜的製造，從材料、化學到零組件，必須和歐洲、日本和美國等世界有即時的聯繫，靠許多人讓工廠可運作，因此就算靠武力控制，也無法運作」。

他表示，台灣是民主和平的「國家」，國外可能視台灣經濟發展為是奇蹟，而對台灣民眾來説只是一段歷史。若論台灣奇蹟，他認為在台灣和平民主化和教育體系的明顯變化。

他稱，「台灣從1949年來一直維持和平，而且和平地轉型成民主國家」。而在他年輕時，只有10%的年輕人入大學，現在有80%的年輕人擁有大學學位，台灣政府設立許多大學院校，教育品質也逐步提升。

對於台灣未來，他說，台灣就是台灣，「必須看待台灣是個充滿活力的社會，會在未來釋放創新。我們必須為最壞做準備，但也希望有最好的情況發生」。

蔡英文總統2020年5月8日上午主持「總統府記者會」，宣布邀請蘇貞昌院長續任閣揆。.（總統府）

稱北京不會在20大結束後立即攻台 CIA：習近平奪台決心不可低估

美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）7月20日在美國智庫「阿斯本研究所」（Aspen Institute）表示，不會低估國家主席習近平以武力控制台灣的決心，但他不認為習近平會在20大結束後立即動手。

台灣外交部稱，台灣直接面對中國大陸在軍事安全、經濟脅迫、灰色地帶攻勢等全方位威脅，「我方不會冒進，但也絕對不會屈服；台灣有高度自我防衛的決心與能力，我國政府持續強化自我防衛能力及不對稱戰力，以堅實國防維護國家安全。」

中国近期已经多次向美国表明坚决反对佩洛西访台的严重关切和严正立场。如果美国挑战中国底线，必将遭到坚决反制，由此引起的一切后果完全由美国承担。 — 刘晓明Liu Xiaoming (@AmbLiuXiaoMing) August 1, 2022

大陸國防部：如訪台必極嚴重破壞中美關係

中華人民共和國國防部新聞發言人譚克非7月26日就佩洛西計劃訪問台表示，中方此前多次表明了堅決反對的立場。作為美國政府「三號人物」，佩洛西眾議長如果訪台，將嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重危害中國主權和領土完整，嚴重破壞中美關係政治基礎，必然對中美兩國兩軍關係造成極其嚴重的破壞，導致台海局勢進一步緊張升級。

他重申，中方要求美方以實際行動履行不支持「台獨」的承諾，不得安排佩洛西訪台。如果美方一意孤行，中國軍隊絕不會坐視不管，必將採取強有力措施挫敗任何外部勢力干涉和「台獨」分裂圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。