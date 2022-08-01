董事長劉德音：若大陸武統台灣　台積電將停擺、世界秩序將崩壞

撰文：梁子傑
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台海局勢緊張引發關注，台積電董事長劉德音接受美國有線電視（CNN）訪問表示，中國大陸若武力統一台灣，最該擔心的或許不是晶片，屆時世界秩序將會崩壞；若是以武力奪取，台積電將會停擺，大陸經濟也將混亂。

國際社會憂心中國大陸若武力統一台灣，恐影響全球晶片供應。CNN今（1）日發佈專訪中，他指出，大陸若武統台灣，將不會有贏家，大家都會是輸家；若一旦發生戰爭，更應重視的是世界秩序將會崩壞，地緣政治將徹底改變，最該擔心的或許不是晶片。

他認為，台灣人建立民主體制，選擇自己的生活方式，台積電是即時透過與世界各地供應商緊密合作維持營運，沒有人能夠以武力控制台積電；若是以武力奪取，台積電將會停擺，中國經濟將陷入混亂。他說：「如果大陸入侵（台灣），會對彼此造成經濟的動盪，因為突然間，他們最先進的零組件供應消失」

他指，沒人能夠用武力控制台積電，就算是動用軍力或入侵都無法，「因為這是非常精細複雜的製造，從材料、化學到零組件，必須和歐洲、日本和美國等世界有即時的聯繫，靠許多人讓工廠可運作，因此就算靠武力控制，也無法運作」。

他表示，台灣是民主和平的「國家」，國外可能視台灣經濟發展為是奇蹟，而對台灣民眾來説只是一段歷史。若論台灣奇蹟，他認為在台灣和平民主化和教育體系的明顯變化。

他稱，「台灣從1949年來一直維持和平，而且和平地轉型成民主國家」。而在他年輕時，只有10%的年輕人入大學，現在有80%的年輕人擁有大學學位，台灣政府設立許多大學院校，教育品質也逐步提升。

對於台灣未來，他說，台灣就是台灣，「必須看待台灣是個充滿活力的社會，會在未來釋放創新。我們必須為最壞做準備，但也希望有最好的情況發生」。

蔡英文總統2020年5月8日上午主持「總統府記者會」，宣布邀請蘇貞昌院長續任閣揆。.（總統府）

稱北京不會在20大結束後立即攻台　CIA：習近平奪台決心不可低估

美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）7月20日在美國智庫「阿斯本研究所」（Aspen Institute）表示，不會低估國家主席習近平以武力控制台灣的決心，但他不認為習近平會在20大結束後立即動手。

台灣外交部稱，台灣直接面對中國大陸在軍事安全、經濟脅迫、灰色地帶攻勢等全方位威脅，「我方不會冒進，但也絕對不會屈服；台灣有高度自我防衛的決心與能力，我國政府持續強化自我防衛能力及不對稱戰力，以堅實國防維護國家安全。」

大陸國防部：如訪台必極嚴重破壞中美關係

中華人民共和國國防部新聞發言人譚克非7月26日就佩洛西計劃訪問台表示，中方此前多次表明了堅決反對的立場。作為美國政府「三號人物」，佩洛西眾議長如果訪台，將嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重危害中國主權和領土完整，嚴重破壞中美關係政治基礎，必然對中美兩國兩軍關係造成極其嚴重的破壞，導致台海局勢進一步緊張升級。

他重申，中方要求美方以實際行動履行不支持「台獨」的承諾，不得安排佩洛西訪台。如果美方一意孤行，中國軍隊絕不會坐視不管，必將採取強有力措施挫敗任何外部勢力干涉和「台獨」分裂圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。

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