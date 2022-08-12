台美簽訂6.6億軍售合約　美軍提供愛國者三型導彈勤務、鑑測

美國眾議長裴洛西日前訪問台灣，引發中美台三方關係緊張，解放軍在台海周邊展開軍演，並試射多枚東風系列導彈。

軍演結束後，台灣軍方周四（11日）公告，台美已簽署為期4年半、價值25.2億台幣（約合6.6億港元）的愛國者三型導彈工程勤務（IESP）及導彈效能鑑測（FSP）計劃的設備與服務合約，稱這項合約在與美方維持長期訓練關係的同時，亦可有效維持台灣空防丶對敵方彈道飛彈的攔截戰力。



台灣軍方官員周四指出，美國國防安全合作局（DSCA）在今年2月發布軍售公告指出，美國國務院批准對台出售價值1億美元、為期5年的愛國者飛彈工程勤務（IESP）`以及飛彈效能鑑測（FSP）計畫的設備與服務，包括維持、維護和改進愛國者防空系統的問題，為愛國者導引增強飛彈（GEM）和愛國者三型防空飛彈系統（PAC-3）提供飛彈現場鑑測，確保愛國者導彈的可靠性和性能管理，並提供已部署飛彈的定量可靠性評估。

此次軍售由美國國防安全合作署（DSCA）於今年2月公告，決定出售支持台灣參與愛國者導彈工程勤務及導彈效能鑑測計劃的設備與服務。內容包括維護、改進愛國者系統，並提供飛彈現場鑑測服務。

該合約原訂為期5年，總價約1億美元，其中包含工程服務支援，以維持、改善愛國者防空導彈系統。並將有助台灣維持導彈密度，確保台灣空中作戰戰備能力。台灣將能用此能力嚇阻區域威脅，增強本土防衛。