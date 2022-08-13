回應解放軍軍演　賴清德：不會在中國的壓力下屈服或走回對抗老路

台灣副總統賴清德12日下午接見美國布魯金斯研究院（Brookings Institution）學者專家訪問團。針對解放軍軍演，賴清德強調，台灣將堅持和平對等民主對話，「不會在中國的壓力下屈服或走回對抗老路。」



日前解放軍軍演，賴清德稱「台灣在總統蔡英文領導下，非常謹慎、理性、團結地面對中國此次軍事演習」。此外，台灣社會也表現得非常理性，民眾生活很平靜，不去挑釁，但也沒有恐懼。他強調。這次台灣不分黨派，沒有人藉此次軍演取得政治利益。

賴清德稱，「台灣對中國的善意不會改變、承諾不會改變，也不會在中國的壓力下屈服或走回對抗老路，台灣會堅持以和平、對等、民主、對話的方式來處理兩岸問題」。

12日賴清德接見布魯金斯研究院學者，他提到該研究院擁有106年的歷史，是全世界公認最好的智庫之一，相關研究對美國政府具有決策影響力，同時也受到國際政壇關注，在印太區域的關鍵時刻，不畏疫情組團來訪，他特別表達感謝。

賴清德稱即使面對威脅，「台灣不會放棄民主、多元、尊重人權的生活方式，期盼美國及民主世界能持續關注台海的穩定及和平。」

此外，賴清德說，台灣經濟表現更強，就更能保護自己，也能為國際社會做更多事，期盼未來台灣能加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）或與美國簽訂「雙邊貿易協定」（BTA）。