洗米華案｜發展中國境內賭客6萬餘人　港籍張寧寧等35人受審認罪

澳門商人、太陽城集團（1383）創辦人周焯華（綽號「洗米華」）早前被浙江溫州檢察院以涉嫌開設賭場罪批准逮捕，隨後澳門司警就拘捕周焯華，指控其涉嫌利用網絡進行非法賭博及清洗黑錢。

浙江溫州中院周五（12日）通報稱，10日至12日，該院公開開庭合併審理市檢院指控被告人張寧寧等34人犯開設賭場罪、非法經營罪，被告人張時秀犯開設賭場罪，被告人鍾海燕犯開設賭場罪等3案，均為以周焯華（另案處理）為首的跨境賭博犯罪集團系列案件。



公訴機關指控，2007年以來，澳門太陽城博彩中介一人有限公司股東、董事周焯華在澳門等地賭場承包賭廳，並於2015年開始在菲律賓等地先後開設「SCM聯盟E城」、「UE環球E城」等網絡賭博平台進行賭博活動。

據指控，為牟取非法利益，周焯華通過發展股東級代理及賭博代理，以提供高額傭金利誘各級代理組織中國境內公民參與跨境賭博，並向中國境內公民推廣網絡賭博平台；在中國境內成立資產管理公司為賭客用資產換取賭博籌碼提供服務，協助客戶進行跨境資金兌付，追索賭債；利用境內地下錢莊等第三方為賭客提供賭資支付結算；通過中國境內技術公司提供賭客管理、資金結算、車輛服務等技術支持；在中國境內設立公司為中國公民赴境外賭博提供車輛接送服務等，組織中國公民赴境外太陽城賭廳賭博、參與跨境網絡賭博。

「洗米華」2016年在澳門出席活動：



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案情指，逐步形成以周焯華為首，以被告人張寧寧、張時秀、鍾澤新、賴文濤、龐克訓等多人為骨幹，被告人彭浩、麥國雄等多人為成員，人員固定、層級明確、人數眾多的跨境賭博犯罪集團。

公訴機關稱，截至2021年11月，以周焯華為首的跨境賭博犯罪集團實施開設賭場犯罪，共發展股東級代理400餘人（中國籍283人）、賭博代理6萬餘人（中國籍38307人），發展中國境內賭客會員6萬餘人，涉案金額特別巨大，嚴重擾亂了社會管理秩序和市場經濟秩序。

公訴機關另指控，被告人張寧寧在周焯華指使下，為跨境賭博犯罪集團牟取非法利益，違反國家規定，變相買賣外匯，實施非法經營犯罪，情節特別嚴重，嚴重擾亂金融市場秩序。

▼周焯華11月27日被澳門司警拘捕▼



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溫州中院說，庭審中，公訴機關出示了指控上述犯罪的相關證據，被告人張寧寧等人及辯護人進行了質證，控辯雙方在法庭主持下充分發表了意見，被告人均進行了最後陳述。張寧寧等35名被告人當庭表示認罪、悔罪，被告人親屬及其他各界人士共60餘人旁聽了庭審；庭審結束後，法庭宣布休庭，擇期宣判。

據《香港01》去年12月調查報道，張寧寧是香港人，曾任太陽城多間內地公司高層。其父母當時透露女兒早於2020年7月在溫州被捕，家人一年來都無法探望，太陽城有為她聘請律師。

洗米嫂8月7日為長子慶生，一家人笑得相當開心：



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另外，8月7日，洗米華的太太陳慧玲（洗米嫂）在社交網上載一條生活片段，她與大女兒為洗米華長子慶生，一家人笑得相當開心，但兒子周柏豪看上去消瘦不少。有內地傳媒翻查洗米嫂IG，發現她在案發後照常生活，不時在社交網宣傳自己的咖啡店，甚至在今年3月與朋友慶祝她跟洗米華結婚20周年。眾人還在洗米華的澳門豪宅開派對，歌手劉浩龍也是賓客之一。

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不過，之後就有傳言指洗米嫂放售該豪宅，為洗米華籌錢。8月7日，洗米嫂發布為繼子慶生的畫面後，有網民留言問起洗米華「有冇同華哥視頻，咁高興」，洗米嫂沒有迴避，直接回應「怎樣視頻？😱」，被指顯示出超強的心理質素。