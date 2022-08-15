揭秘柬埔寨詐騙之城　中港澳台黑幫群聚　甚已影響大陸網民翻牆？

近來台灣人受高薪誘惑，赴柬埔寨打工詐騙案件頻傳，許多人到當地卻慘遭暴力對待，被性侵、毒打甚至販賣器官。台媒《鏡週刊》調查指出，台灣人被誘騙至柬埔寨後，幾乎全被帶至西哈努克港（西港）。

台媒《鏡週刊》引述知情人士說法稱，西港除合法的博奕業，也是詐騙集團的大本營，更是中國政要、黑幫資金漂洗的重要管道，吸引來兩岸和港澳的黑幫及犯罪分子，當地的綁架、販毒、賣淫活動猖獗。而台灣因為與柬埔寨無邦交，受困的台灣人在當地更面臨求助無門的困境。



西哈努克港經濟特區早在2008年就已經正式成立，但真正對當地經濟帶來轉變是西港2016年成為中國首批境外經貿合作區之一，也是「一帶一路」建設的標誌性專案之一。

2016年至2018年期間，該市的投資達到10億美元，大部分來自中國，投資集中在線下及網絡博彩行業。柬埔寨現有163間合法博彩公司，91間集中在西港。疫情開始以前，西哈努克市有大約50間中國人擁有的賭場。

2017年，約30個中國大陸城市與西港開通直飛航線，進一步刺激了這股博彩熱的野蠻生長。據西港政府官員稱，這個城市裏的中國人一度達到八萬，與當地柬埔寨人口差不多。上述報道則稱，2017年柬埔寨政府5年前在當地發給75間網絡遊戲、博彩公司許可證，西港網絡遊戲收入每年35億至50億美元之間，其中九成來自網絡虛擬賭博場。

中國「血奴」案背後 柬埔寨「小拉斯維加斯」的沉淪

西哈努克港位置圖：

報道提到，負責招募台灣人赴柬埔寨工作的集團成員，不少原本是從事酒店經紀，因疫情生意差而改當人力中介，由於當地缺會說華語的詐騙集團成員，台灣人在柬埔寨從事詐騙底薪可從7萬元（新台幣．下同．約合1.8萬港元）起跳，月入10萬（約合2.6萬港元）亦非難事。

如果不願意做詐騙只願意做一般客服人員，底薪僅4萬多（約合1萬多港元），還會被要求要繳交1.7萬美元（約合13.3萬港元）的違約金，「再不從，通常會換來一頓毒打甚至性侵」，許多台灣人在當地求助無門只能從事詐騙。

知情人士稱，西港除合法的博彩業，也是「中國政要、黑幫資金漂洗的重要管道」，吸引來自中國、澳門、香港、台灣等地黑幫及犯罪分子，台灣黑幫為了拓展詐騙生意，與柬埔寨詐騙集團共組策進聯盟，結合當地中國勢力，招攬華語人才，交給十多個合作黑幫堂口、分會負責，並給予黑幫掮客優渥的中介費用，向兩岸被害人詐騙。

報道提到，由於台灣與柬埔寨並無邦交，台灣僅在鄰國緬甸、越南設有代表處，此前網絡流傳台灣警方在機場舉牌提到，「出國打工陷阱多，拘禁毆打回不來」的標語，但面對高薪誘惑，還是有許多台灣人選擇鋌而走險。

此前有2013年開始在柬埔寨工作五年的台商指出，在當地唯一的自救方式就是「衝去中國大使館」。他指出，最近因為大陸人出國不方便，詐騙集團改為向台灣人下手，近期才會有這麼多台灣人受騙的案件。

亦有台商指出，柬埔寨薪資水準其實很低，警察、老師等公職月薪約6千到9千（約合1570到2350港元），除非是到當地設廠的台商或被派去的台灣幹部否則薪水很難達到1萬元（約合2600港元），淘金夢是異想天開。

報道也指出，統計數據顯示，台灣飛往柬埔寨的班機已由每週3班增加到8班，等於每週有數百人飛柬，但回台卻不到100人，警方聯絡這些人的親屬後發現，有9成與台灣家屬失聯。

VPN營運商：旗下台灣節點已屏蔽FB、WhatsApp等社交工具

台灣人被高薪誘惑到柬埔寨被性侵、販賣器官事件頻傳，引發各界關注，有來自中國大陸的VPN（虛擬私人網絡）營運商向《香港01》記者表示，他們目前提供的台灣伺服器節點，已屏蔽Facebook、Instagram、WhatsApp和Line等社交工具，以防被詐騙犯罪團夥利用來誘騙台灣人。

換言之，想要使用VPN掩蓋自身IP地址的人士，是不可以使用該營運商提供的台灣伺服器節點，但可以改用其提供的其他地區節點。記者追問，若犯罪集團使用其他地區節點，莫不是一樣可以詐騙台灣人？該營運商答稱「台灣警察管不到那麼遠」。亦即是說，VPN營運商此項措施目的是為規避法律責任，但無法遏止犯罪集團透過VPN實施詐騙。

中國網民：自2015年開始，未經中國政府認證的VPN「翻牆」服務屢遭封禁。（AFP）

不過，這項措施勢必影響許多使用VPN「翻牆」的大陸網民，若他們選擇台灣節點，則沒有辦法使用上述社交平台和聊天工具。

該營運商又稱，台灣警方查到IP在台灣的話，會直接上門拿走伺服器、封掉付款帳號，但IP若不在台灣就不管了。他指，台灣警方一般拿走伺服器「就算完事了」，但詐騙主要涉及的台灣點卡充值，則很難追蹤。