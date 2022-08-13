赴柬埔寨掏金夢滅　台商曝當地無政府慘況：數百罈骨灰沒法回家

一名稱在柬埔寨經商3年的台灣人表示，近日看到許多台灣人遭高薪誘騙當地從事詐騙工作的新聞，令他覺得不可思議，因為想在當地月入8到10萬，除非是來設廠的台商或台幹，否則一般人想賺到1萬台幣根本是天方夜譚。



另外，他還透露大陸人來柬埔寨掏金，結果客死異鄉的慘況，至今仍有2、3百罈骨灰無法回家，「整個柬埔寨真的是無政府狀態」，因此再三奉勸懷有柬埔寨掏金夢的人，別再異想天開，傷透父母們的心。

台商在網上發文，勸阻不要到柬埔寨發掏金夢，以免傷透父母心。

+ 13

該名網友在臉書社團「匿名公社」表示，自己在柬埔寨開設製香坊三年，當地人的薪資非常低，連警察、老師、政府人員一個月的薪水也只有2、3百美金，大約是1600至2400港元，因此柬埔寨貪汙非常嚴重。

原po透露，當地人普遍認為外國人很有錢，所以辦理什麼事都要索取小費，機車調一下要錢、車子灌氣要錢，連辦個公事，蓋個章也要一百美金。而令他印象深刻的是，公司要換會計師，所有資料都要重新弄，光是更正電腦資料，也被收取120美金，等同於港幣約940元，令他直呼「整個柬埔寨真的是無政府狀態」。

他接著說，柬埔寨首都金邊物價其實不輸台北，但大部分的人民都很貧窮，加上近兩年受新冠肺炎疫情影響，當地觀光旅遊業，收入大幅減少，儘管目前已開放觀光，但整體經濟仍沒有回升跡象。

他認為連自己做正當生意都受影響，若想賺到8到10萬台幣薪水，除非來當台幹才有可能，否則普通人想在這賺到1萬台幣的薪水，根本是天方夜譚，並奉勸想來柬埔寨掏金的人，別再異想天開。

原po也直說，若執迷不悟，堅持要來柬埔寨，「被騙、被賣、被淩虐、被性侵、被棄屍，沒人會可憐你們的」。他還透露，在當地經商3年，最常聽到大陸人的慘況，一堆人變成無名屍，有逃不出去被打死的、槍殺的，更有兩三百罈骨灰無法送回家鄉，「我沒誇張，是千真萬確的事！」。最後他也希望能藉由文章，讓懷有柬埔寨掏金夢的人打消念頭，「別讓父母傷心難過了」。

點圖放大閱讀GASO通告全文及不救台灣人的原因：

+ 8

延伸閱讀：

想捕捉新潟煙火精彩瞬間 天氣太差反讓他拍出稀有「世界末日照」

「彩虹」台語考倒一票人 網友搬出阿嬤來教：唸ㄎㄧㄥˇ

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】