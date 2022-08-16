柬埔寨打工遭轉賣至緬甸　30歲台男稱月薪4萬包吃住「比當兵好」

近來台灣人受高薪誘惑，赴柬埔寨打工遇上詐騙案件頻傳，許多人到當地後慘遭暴力對待。泰國政府14日（周日）在機場攔下多名自柬埔寨入境的台人，當時有9名台人正被人蛇集團轉賣至緬甸，台灣政府其後將9人接回台灣。

其中一名30歲男子接受台媒採訪時表示，在柬埔寨工作可享有月薪4萬元新台幣（折合約港幣10500元），而且包吃住，「比當兵好」，只是他還沒領到薪水就被帶回台灣，只拿到300美金（折合約港幣2350元）生活費。



台媒《聯合報》報道稱，9名台人15日（周一）至桃園地檢署複訊，完成後在大廳等候。期間30歲的林先生接受媒體採訪時表示，自己做餐飲10多年，但遇到疫情影響，生計受阻，上網看到招募赴柬埔寨工作的消息，他又想出境，於是報名。

林先生形容，他到了柬埔寨後，被帶到一個類似渡假村的地方居住，負責上網刊登招聘人才訊息的文書工作，負責招募其他員工。他在當地沒有遭到不良對待，還拿到300美金的生活費。

林先生表示，他工作的「公司」包吃、住，一個月薪水4萬元新台幣，聲稱每月10日會發工資，但直到他被帶回台灣前，他都還未拿到錢。

林先生稱，不過他在當地吃得倒「比當兵好」，也有上下班時間，只是不知道為何要被帶往緬甸。

據早前報道，桃園地檢署偵訊時發現9人中的1名男子懷疑是人口販運集團成員，訊後當庭逮捕並聲請羈押。有台媒指出，他們的本來的目的地其實就是緬甸的「KK園區」。