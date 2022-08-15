柬埔寨打工詐騙集團台成員被捕　台泰攜手救8人疑賣往「KK園區」

台灣12名台灣人赴柬埔寨工作，在計畫轉往他處時於泰國機場被攔下，其中9人經勸導返台，桃園地檢署今（15）日偵訊發現其中1名男子涉人口販運等集團成員，訊後當庭逮捕並聲請羈押。有台媒指出，他們的本來目的地其實就是緬甸的「KK園區」。



台灣《中央社》報道，台灣駐泰代表處昨（15）日接獲泰國政府通報，12名台籍民眾自柬埔寨入境泰國，疑為人口販運案件，經駐泰代表處派員共同查證，發現其中3人是向警方報案遭人口販運的被害人，隨後有9人經勸導自願回台。桃園地檢署偵辦後初步認定，有8人為受詐騙出境台灣的被害人，另1男為人蛇集團成員。

桃園地檢署晚間發布新聞稿表示，台灣與泰國合作在泰國蘇旺納普機場成功攔截12名自柬埔寨入境，準備轉往他處的台灣人，且疑似有人口販運的被害人，由於9人中疑似非單純受害人，因此送往桃園地檢署訊問，由檢察官林郁芬指揮偵辦以釐清角色及分工。

地檢署指出，經過訊問，其中何姓男子涉犯刑法意圖營利詐騙使人出境台灣、組織犯罪條例參與組織、人口販運防制法以強暴、脅迫等方法使人從事與勞動顯不相當工作等罪嫌重大，且有串證逃亡之虞，予以當庭逮捕並聲押，其餘8人則分別送往檢疫處所。

署方表示，為保障台灣人生命身體自由安全，將針對此類案件從嚴從速偵辦，同時呼籲台灣人，近來因求職遭詐騙集團誘騙至東南亞等地從事電信詐欺、被控制行動自由等情事層出不窮，民眾面對海外高薪求職廣告時，務必提高警覺，以免受騙上當。

新北警察局長：列重大刑案找源頭

台灣人遭騙到柬埔寨被囚虐事件持續發燒，新北警察局長黃宗仁今天表示，已列重大刑案，積極找出源頭，追查是誰帶這些人到海外，預防台灣人不要被騙到那邊。

新北市長侯友宜今天列席新北市議會進行施政報告及備詢，台灣人被騙到柬埔寨遭囚虐及性侵等情事持續發燒，引起多名議員關切。他答詢時指出，詐騙手法日新月異，警方應快速反應分析並做好預防，不要等到爆發一大堆案件時，再來做預防就太慢。

他指出，只要警方確認是被害者的家屬，社會局心理關懷輔導小組就會介入關懷輔導。這原是詐騙案件，演變到最後成了人口販賣，這是很嚴重犯罪，不能手軟，應加重獎勵以鼓勵員警偵辦。

黃宗仁表示，警方在犯罪偵查上很厲害，但柬埔寨案不一樣，犯罪行為在境外，這使得被害預防較重要，預防台灣人不要被騙到那邊。新北警方接獲報案後會列重大刑案，積極找出源頭，追查是誰在帶這些人到海外，預防再有人被害。

他表示，警方已投入許多人力成立打擊詐騙中心，重案組也投入柬埔寨案件偵辦。新北市目前接獲報案共有50多人赴柬埔寨等地，但已有14人返台，警方正積極過濾並深入了解偵辦中。

中廣董事長趙少康在Facebook表示，以前都是東南亞人士來台灣當勞工，現在竟然轉為台灣人要出國謀生，還被詐騙，過去開玩笑說的「台勞」，竟然在蔡英文任內成真了，實在悲哀。

他批評，新南向政策推動了半天，在柬埔寨怎麼連一個能讓台灣人求救的站點都沒有，政府無能，讓人民成為芻狗。2000人到柬埔寨以後被拐賣、勒贖甚至盜賣器官，下場悽慘，而緬甸的KK園區更可怕，受害者更可能被活摘器官丟到公海。