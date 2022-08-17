柬埔寨詐騙｜藍營：貧富差距、低薪致年輕人赴海外成詐騙集團肥羊

台灣民眾遭人蛇集團以高薪誘騙到柬埔寨工作後慘遭暴力對待一事引發廣泛關注，對此，國民黨周三（17日）表示，台灣貧富差距變大，年輕人正是因為低薪結構下追夢無望，只能往海外發展，批評如今台灣人已成海外詐騙集團的肥羊，政府卻無力解決問題。



國民黨周三召開「貧富差距創新高，台人受困柬埔寨，蔡總統你富了誰，窮了誰」記者會，文傳會副主委練鴻慶表示，過去身兼民進黨主席的蔡英文參選總統時，質疑前總統馬英九執政「富了誰、窮了誰」，彼時台灣在20等分位的統計下，貧富差距達75倍；但2020年的20等分位貧富差距，已達149倍。雖然財政部改口稱20等分位的統計不夠精準，但若以一般國際標準的5等分位統計，台灣貧富差距在2020年達到6.13倍，2021年為6.15倍，同樣創下10年來新高。

國民黨桃園市議員參選人張碩芳亦表示，由於貧富差距、人民窮，導致年輕人需要跨海淘金，而這也與低薪結構息息相關，年輕人追夢沒有希望，只能往海外發展，早在10年前就已出現該現象。她質疑「這10年來政府做了什麼？」批評如今台灣人已經成為海外詐騙集團的肥羊，政府卻無力解決問題。

國民黨新北市議員參選人戴湘儀則指貧富差距大，薪資跟不上物價上漲的速度，她大學畢業拿的是最低薪資是2.2萬元（新台幣．下同，約5749港元），過了9年的時間，最低薪資只漲了3000元（約784港元）至25250元（約6599港元），但與此同時光是外食費一年就漲了5.8%，創13年來最大漲幅，質問這要讓年輕人如何生存，年輕人的未來又在哪。