柬埔寨詐騙｜30歲台女現身講恐怖經歷　偷偷聯繫省長始獲軍警救出

目前滯留柬埔寨還有超過4000名台灣人，一名被騙去柬埔寨自救回台的女生「羽棠」接受《中天新聞網》訪問，現身說法講述自己是如何在網絡上看到徵才廣告，與人蛇集團中介交涉前往柬埔寨，飛抵當地被帶往西港詐騙園區，第一天就被告知是來做詐騙，以及如何透過網絡自救，只在園區裏待了3天就逃離，最後平安返回台灣的過程。



羽棠（30歲）過去曾從事旅館業、芳療師、人力派遣等工作，個性外向的她喜歡嘗試不同的工作體驗人生。

今年4月間她在Facebook上看到一則外地打工機會的訊息，對方開始跟她線上聊天建立關係，直到機會成熟時便約她當面了解細節。

點圖看羽棠提供的詐騙園區照片，及了解其受騙、被賣、逃出的詳細經過：

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羽棠回憶，當時認為對方敢見面聊應該不會有問題，於是就約見面談，對方說明去柬埔寨工作就是做遊戲客服、線上賭場、荷官等工作，還好意的說「可以過去看看再決定」，對方還提出「提供來回機票、包吃包住」以及優渥的薪水等條件。面對高薪誘惑，羽棠決定試試看，出發前一天，中介跟她約在台灣的飯店住宿一晚，還找了一位女生陪住，說是怕她睡過頭錯過飛機。羽棠回想，當時根本是在「監控」她。4月19日羽棠就被載往機場搭機前往柬埔寨。

羽棠向《中天新聞網》說，同行還有幾個台灣人，到了柬埔寨就馬上被載到西港（西哈努克港），被帶到園區讓老闆面試，面試過程就被告知是來做詐騙的。羽棠說當時整個人都傻了，看著辦公室整排的電腦跟科技園區沒有兩樣，但辦公室與住宿管理都被嚴密看管，「根本逃不出去，而且手機、護照都被扣走了，手機與中介的對話還被刪掉」，整棟大樓只有一個出入口。

羽棠與另外2位同行的台灣人，得知是做詐騙後想離開，園區主管卻說要繳賠付金1.7萬美金，她們說沒有簽約為何要繳錢才能離開，沒想到園區老闆竟開始毆打一位同伴的頭部及身體，甚至拿電擊棒電他，嚇得他們不敢再頂撞，甚至聽說不聽話會被轉賣或是摘器官，羽棠決定一定要設法離開那裏。

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羽棠機靈的以工作用手機網卡有問題，從主管那裏拿到網卡，利用通訊軟件聯繫到西港的省長求救，在第3天就被省長派去的軍警救出園區，拿著護照帶到當地的移民局。沒想到到了移民局依然無法獲得自由，羽棠只好向同被留置的大陸人借手機，透過在柬埔寨的台灣人找到一個當地的軍官，好心幫她代付4000美金的規費，才脫離移民局的控制。

羽棠最後在軍官的家中待了幾天等待飛機航班，最後在4月27日返回台灣，總共在柬埔寨待了驚心動魄的9天；羽棠說，「自己算是很幸運的了，還有很多人在那裏逃不出來」。

回台之後，羽棠開始當義工，提供自己逃出的經驗與管道，給還在西港被困住的台灣人，至今已協助救出了10人。她也希望台灣政府能重視這個問題，「只有在機場舉牌是不夠的」，她認為民眾大多已知道去柬埔寨打工會被抓去做詐騙，但是到現在還是有人懷抱希望想去賺錢，政府除了預防宣導之外，也應該設法把還在那裏的人救出來才對。

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