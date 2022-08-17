台海軍演｜海協會副會長孫亞夫：維持現狀實際是台獨，演訓利統一

針對日前解放軍圍台軍演，海協會副會長孫亞夫稱，解放軍在軍事演訓中展現的總體態勢、裝備水平與技術能力，會促進形成台海新的戰略態勢，「大大有利於中國統一進程」。

他認為，蔡英文說維持現狀是在「台灣是主權獨立國家」主張的基礎上維持所謂現狀。



官方媒體《中新社》報道，孫亞夫指出，大陸方面這次在軍事封控台灣島的過程中所展現出來的總體態勢、裝備水平和技術能力，會促進形成新的戰略態勢，將大大有利於中國統一進程，但也不會因為這麼一次行動就立即加速推進。中央還是會從國內國際兩個大局、從中華民族偉大復興戰略全局和世界百年未有之大變局統籌考慮問題。很可能還是要一個回合一個回合地較量下去，直到取得完全的勝利，解決台灣問題，實現祖國完全統一。

他認為，解放軍的軍事行動打破了台灣當局還在幻想的所謂「台海中線」和他們所謂的「領海」「領空」。雖然台灣和大陸尚未統一，但是台灣是中國的領土，台灣地區所謂的「領海」「領空」，就是中國的領海、領空，大陸方面這次用行動證明了這一點。各種力量抵近台灣形成合圍的狀態，說明大陸方面確實有聯合封控的能力，海上、空中打擊的能力，以及區域拒止的能力，其產生的作用和影響將是非常深遠的。

8月8日，中國人民解放軍東部戰區，繼續位台島周邊海空域進行實戰化聯合演訓，重點組織聯合反潛和對海突擊行動。（人民日報）

孫亞夫指出，美國官方認為民進黨當局領導人蔡英文是主張維持現狀的。而民進黨有「台獨」立場，有「台獨」目標，主張「台灣是一個主權獨立國家」。蔡英文雖然說維持現狀，但她是在「台灣是主權獨立國家」主張的基礎上維持所謂現狀。實際上是用維持現狀以利於其統治，以利於爭取西方輿論的支持。

他批評，蔡英文、民進黨堅持「台獨」立場，不接受一個中國原則和「九二共識」，而美國卻支持這樣一個黨和政權，還要幫其整頓軍備，策劃武裝台灣，這就是支持「台獨」，是非常清楚的。因此佩洛西竄訪一事造成了非常惡劣的影響，也會留下很多嚴重後果。

他指出，反制措施並非僅針對佩洛西個人，而且還針對美國干涉勢力和「台獨」勢力，針對美國一直圍堵、打壓、削弱中國。動則雷霆萬鈞，涉及政治、經濟、外交、法律及軍事等一系列措施，有理、有利、有節。

他批評，佩洛西竄台是在美國把中國作為最主要戰略競爭對手，進行圍堵、遏制、打壓的背景下發生的，實際上反映了美國的戰略意圖，是圍堵、遏制、打壓中國戰略的一部分。

（Facebook@蔡英文 Tsai Ing-wen）

談及台海局勢的走向，孫亞夫指出，未來台海形勢中的各種矛盾會更聚焦，對抗會更尖銳，局面也會更複雜。從大的方向上來說，民進黨當局並不會就此放棄「台獨」立場，美國不會一下子就放棄遏制中國的戰略圖謀，更不會放棄﻿「以台制華」的策略。所以我們要繼續堅持國家統一的方向和國家統一的努力，堅持一個中國原則和「九二共識」。

「中國大陸促進祖國統一的能力和努力都更強了，相對的'台獨勢力的抗拒會更厲害，美國對中國統一和發展的阻礙也會更強。」孫亞夫說，「這是現在的總體態勢。」他說

他指出，近日發表的《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書整體上表達的重要信息是，中國共產黨和中國政府現在還是爭取和平統一的，還是繼續執行和平統一方針政策的。

「即便現在我們具備軍事封控台灣的能力，仍然努力爭取和平統一，這就是我們的態度。同時也表達了中國共產黨、中國政府和中國人民對解決台灣問題更加充滿信心。」他說