柬埔寨詐騙｜15萬贖金付不出「今晚分屍」　18歲兒受困家屬急求救

台灣立委鄭正鈐、洪孟楷等三名國民黨立委赴柬埔寨救援一名19歲陳姓男子日前返台，不過與陳男同行還有不少台灣人，其中一名18歲鄭姓友人仍滯留柬埔寨，鄭媽媽接受本報採訪，她說，兒子在柬埔寨不斷遭毆打、痛到無法進食，對方開出15萬2000元（台幣）贖金，19日再接獲對方要求，如果19日晚12時沒有付贖，就要把他「拖去後山分屍」。



對此，洪孟楷表示，相關資訊已經轉給警政署、外交部，希望相關單位能盡速協助處理。

鄭媽媽稍早接受本報採訪，她說，兒子過去曾因有犯行，必須定期到法院上課。8月2日上午9時，兒子下課後跟她說，他要去台中當保全，她當時還問他，「你未滿20歲，為什麼有辦法去？」當時陳男在旁邊，陳說，是家中親戚介紹的。

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「那天下午他們到台中後，跟我婆婆報平安，要我不要擔心」，媽媽說，沒有想到8月3日凌晨，就得知兒子已經去桃園機場了。到了早上，她再打給鄭男時沒有接通，陳男代為回訊息，稱她兒子在睡覺；沒多久後，就輾轉看見兒子在Facebook PO文。

該貼文以簡體字寫到「海外工作兴招募甲，需配合出國、人事部招募」，稱工作內容是使用Facebook招募、發廣告文，工作地點在金邊，底薪是1400美金加抽成，可借支10萬內，歡迎肯一起打拼的朋友們，還特別寫到「不要亂相信網路上的詐騙廣告，可來問我，保證你人身安全，也可以回到台灣」。

兩天後，8月5日鄭媽媽接到兒子求救電話，說自己一直被打，她問兒子在柬埔寨嗎？兒子不肯說。於是她問，「如果是，你就恩一聲；不是的話，就恩兩聲」，鄭男恩了一聲後，說他每天無故被打，也痛到吃不下。

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沒多久後，鄭男用Line打給媽媽，由主管接電話，也是一名年輕的台灣男生，他說，「如果（鄭男）要回台灣，就要找六個人去（柬埔寨）」，鄭媽媽拜託他們讓兒子回家，因為鄭男還要去法院上課，主管再三保證自己也是待在柬埔寨，「抓不到」。

鄭姓夫妻都是臨時工，家中有四個孩子，他們付不出贖金。鄭媽媽說，她的大哥願意出錢，但希望能看到人（回台灣）再付。於是他們輾轉透過陳男的親戚，盼能在這次「一手交人、一手交錢」時，先付贖金、帶回鄭男後，大哥再付錢給陳男家人，但陳男家人並未同意。

日前陳男隨三名立委返台。鄭男也再次打給她呼救，「媽媽趕快救我」，對方也開出贖金，她不知道怎麼辦，只能到處求援，盼能有人協助，救回兒子。

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