極神秘「龍哥」遭台警列頭號目標　為竹聯幫柬埔寨詐騙活動首腦

柬埔寨詐騙案件轟動台灣與香港，多名台灣民眾被誘騙到當地遭到「賣豬仔」，其中不少案件涉及台灣的人蛇集團。

多個台媒周日（21日）報道指，據台灣警方掌握的情報顯示，黑幫竹聯幫在柬埔寨當地的詐騙集團幕後首腦是一名綽號叫「龍哥」的大老，台灣人被招攬到當地工作，幾乎都是「龍哥」在操盤。台警方已將「龍哥」列為頭號調查目標，希望可斬斷其背後金主，瓦解詐騙集團。



【延伸閱讀】KK園區｜一文看清柬埔寨人口販運有多恐怖 賭業蓬勃催生詐騙溫床（點圖放大閱讀）▼▼▼

+ 23

台媒《聯合報》報道指，據了解，「龍哥」是竹聯幫在台中地區的大哥，年約五十多歲，早年以高利貸維生，後來改做電訊詐騙致富，在台中地區相當出名。近年黑幫流行靠電訊詐騙生財，因台灣打擊詐騙嚴厲，中部地區有不少金主集資透過「龍哥」去柬埔寨搞電訊詐騙活動。

報道又指，竹聯幫在「龍哥」的操盤之下，電訊詐騙活動在柬埔寨風生水起。「龍哥集團」每年賄賂柬埔寨將軍的金額，幾乎都是用億元（新台幣）來計算。詐騙集團在「將領們」的保護下，柬埔寨儼然成為竹聯幫電訊詐騙的大本營。

報道又稱，「龍哥」行事低調，這幾年長居柬埔寨，在當地很有影響力，台灣人在柬埔寨被拘禁是否能獲釋，都由他說了算。

今年五月開始，台刑事局、台北地檢署、調查局等單位，在全台聯手展開數次搜索，並收押多名涉嫌誘騙台人前往東南亞的黑幫份子。（內政部）

台媒《ETtoday新聞雲》則報道稱，知情人士表示，也有人稱呼「龍哥」為「豪哥」，「龍哥」以高利貸起家賺取第一桶金後，因緣際會下結識了一名大哥，而該名男子號稱是竹聯幫精神領袖陳啟禮的左右手。

陳啟禮因1984年「江南案」流亡柬埔寨，竹聯幫彼時開始在當地進行毒品走私、地下匯兌、洗錢等活動，近年演變成搞電訊詐騙活動。知情人士稱，「龍哥」到了柬埔寨之後，一開始也是先做毒品、軍火等生意，後來「龍哥」在金三角（緬甸、泰國、寮國交界地區）的人口販運、毒品、詐騙等活動都有涉獵，是竹聯幫在柬埔寨非常核心的幕後大老。

報道又指，由於鮮少有人知道「龍哥」真實身分， 知情人士坦言「警方要追緝非常困難」。