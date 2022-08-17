柬埔寨｜前資深警：台殘疾少年被割腎轉賣　流血不止慘遭丟棄路邊

近期有不少台人赴柬埔寨淘金，卻落入詐騙集團陷阱，淪為「豬仔」被虐待，相傳如果到最後沒有利用價值，就只剩被活摘器官一途。台灣前資深刑警高仁和透露，早期有一樁案子是中部5名年輕人被騙去柬埔寨，其中一個是殘疾人士，被割腎後又遭轉賣，半路上卻突然血流不止，就這樣滿身是血被丟在路上。



台灣前資深刑警高仁和在節目《這不是新聞》分享案例，中部曾有5名在廟裏打工當陣頭的年輕人受騙，其中還有未成年人，未成年受害者父親早逝，媽媽在台北工作，被祖母扶養長大……

祖母5萬台幣把孫子交人蛇集團 豈料是把他送進「豬仔地獄」（點圖看完整經過）：

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人蛇集團給了祖母5萬元台幣把少年帶到柬埔寨金邊，但其中一人住在彰化的是殘疾人士，講話又有些口齒不清，無法從事詐騙工作。集團的人氣到不行，憤而割掉殘疾少年的一顆腎賣掉，之後又把少年轉賣一手，要途經泰國賣到緬北，但疑似是因為手術過程粗糙隨便，少年的手術傷口在轉賣途中突然大出血，開車的人嚇到，以為少年死了，就隨便丟在路上，所幸遇到善良的泰國人出手相助通知警察，一查才發現少年是台灣人，才成功回到台灣，但至今仍在接受身心治療。

高仁和透露，詐騙集團現在鎖定孤兒院、殘疾人士，甚至連有工作的人都成了獵物，《ETtoday新聞雲》先前獨家報道《獨／柬埔寨鎖定台魔術師！「5天抓4人」 4大行業成新獵物：1次騙一群》，魔術師李丹透露台灣魔術師圈近來有多人接獲私訊詢問演出報價，聲稱要邀請他們出境工作，在一場4天3夜的華人晚宴上演出，地點在柬埔寨西港的五星級太子大酒店，酬勞包吃包住包機票，對話詢價的內容和正常流程相似，看似並無陷阱，極其讓人容易上當。

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