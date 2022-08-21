台灣藝人兼立委余天二女兒余苑綺癌症病逝　終年39歲

台灣資深藝人余天、李亞萍二女兒余苑綺，勇敢抗癌8年，終年39歲。余天今天證實余苑綺過世，他悲痛表示，余苑綺早上情況還好，但狀況突然惡化。



台灣媒體《中央社》報道，余天悲痛表示，余苑綺今天狀況惡化時，家人本想急救，但她已簽署放棄急救同意書。余天感嘆表示，余苑綺已和癌症對抗多年，離世或許不用這麼辛苦。

余天下午5時許拖著顫抖的身軀，靠著兒子余祥銓攙扶走到醫院大廳，透露「綺綺（余苑綺）剛剛走了。」他痛哭表示，其實有幫女兒爭取到美國最新的抗癌方式，不過余苑綺已經等不到，他也只能放寬心：「她不會痛了。」

余苑綺2014年發現自己罹患直腸癌第3期，努力熬過12次化療後重生，2017年與老公Gary結婚，同年底生下大女兒，並於2019年迎接二兒子。不料，原本還沉浸當二寶媽的喜悅，卻馬上檢查出直腸癌復發，且已轉移肺和肝。

爸爸余天過去受訪時坦言，女兒在懷兒子時就連續咳了4、5個月，家人早覺得不對勁，但懷孕期間余苑綺不願照X光，擔心影響胎兒健康，因此女兒一生完就馬上檢查，得知噩耗後心疼又心碎，但病魔依舊沒有放過她；2021年余苑綺面臨3度復發，迄今已因癌細胞擴散，陸續切除部分淋巴、肝臟和肺臟。

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余家人近年來，一路陪伴著余苑綺與病魔積極抗爭，余苑綺更為母則強，為了寶貝兒女接受數十次化療、進出病房，甚至接受新人體試驗，只是病情依舊起伏，縱使晚期病痛纏身，痛到得打嗎啡、止痛藥才能獲得舒緩，余苑綺對外總是展現樂觀的一面，幫助弱勢癌症患者募款，希望透過自己的力量，幫助更多人有機會接受治療。

余天18日原本要為新北市長參選人林佳龍站台，臨時接到當地醫院通知稱余苑綺病危，他哭著上車隨即趕赴醫院。出面受訪時，余天數度泣不成聲，稱女兒時睡時醒，意識不太清楚，但清醒時竟哭著求死：「她用比的說叫我讓她走，我怎麼捨得？我怎麼可能讓她走？我說不可以她說拜託讓我走，怎麼可以這麼殘忍！」

台灣媒體《三立新聞網》報道，余苑綺遺體稍晚將從榮總移往殯儀館，靈堂則將設在第一殯儀館對面，預計下週開放追悼。