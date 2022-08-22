2021年台灣民眾平均壽命為80.86歲　台北平均壽命最高

台灣內政部19日公佈數據顯示，台灣民眾2021年平均壽命為80.86歲，其中男性77.67歲、女性84.25歲。



數據顯示，台灣民眾2021年平均壽命較2020年減少0.46歲，主要是去年標準化死亡率較2020年上升3.8%所致，其中男性減少0.44歲、女性減少0.50歲。與聯合國公布2019年全球平均壽命比較，台灣男、女性平均壽命分別高於全球平均水準7.5歲及9.3歲。

2021年台灣民眾死亡人數為184457人，較2020年增加11295人，其中65歲以上死亡人數137254人，較2020年增加10427人。

以直轄市而言，2021年的台人平均壽命，呈現自北而南遞減的情形，以台北市84.17歲最高，其餘依序為新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市；男、女性平均壽命亦均以台北市最高。

以各縣市平均壽命而言，以新竹市81.90歲最高，台東縣76.64歲最低。內政部補充，東部縣市平均壽命皆較西部各縣市低，台東縣、花蓮縣與全體國民平均壽命分別差距4.22歲、2.82歲，但已分別較2020年縮小差距0.57歲、0.63歲。