年輕老闆娘性感打扮賣燒螺　被斥靠露做生意　她霸氣以118字反擊

最近台灣一名賣燒酒螺的年輕老闆娘在網絡上發文，上載出一張自己身穿細肩帶並在攤位前的照片，好身材卻被網友看光光，不過有人卻酸她是「靠露賣螺」；對此，老闆娘也在留言處以118字回擊，引發網友盛讚。



一名女網友先前在Facebook群組「爆廢公社公開版」發文，可見她是一名賣燒酒螺的老闆娘，當下在替客人盛裝食物，由於她身穿一件素色小可愛，好身材直接映入網友眼簾，不過有網友發言狠酸：「一看就知道燒酒螺不好吃，好吃的話就不用靠這了。」而老闆娘也反擊：「沒吃過就說不好吃，我就問，靠什麼。」

這位台灣女生慣以清涼打扮賣燒螺，即睇更多她的工作打扮：（按圖了解）

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老闆娘隨後再留下118字反擊酸民，她說：「我看到有些人回覆說『要露身材才能做生意嗎？』並不是，我雖然20幾歲不過在這行業佔了一半時間，其實沒露奶也能做生意，做生意眉角很多，如果今天一個商品你沒有買過，賣相也不好，基本不會有人想去買，當你商品賣相好至少引起第一想購買意願，好不好吃會不會再回購又是另一回事。」

老闆娘的回擊，不少人覺得同意跑來按讚，有網友就說：「真的，賣相跟味道比較重要，但看到你會增加購買慾望就是了。」

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