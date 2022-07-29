烏克蘭美女第一次在台灣看醫生 稱與基輔完全不同：整個無言！
撰文：ETtoday
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烏克蘭美女Tanya第一次到台灣診所看病，讓她直呼：「整個無言、謝天謝地！」原來本來擔心自己沒有健保卡，看診費用會很貴，結果出乎她的意料之外。
Tanya接受《不要鬧工作室》訪問指出，在台灣一陣子後，不知道是天氣太熱還是怎樣，三不五時就會頭痛，以前從來沒有這樣過，其實有點擔心：「因為我在台灣還沒有保險，我真的不想生病。」
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Tanya說，在基輔當人們生病，通常會待在家等自癒，或去家裡附近的藥局買藥吃，如果病況惡化才會去當地醫院，因為會有很多人排隊，所以沒必要的話，一定不會去醫院；公立醫院一般看診是免費的，但若需要其他醫療服務或療程，就會另外收費，而私立醫院和診所總是比較貴。
Tanya分享第一次到台灣診所看診的心得，「真的超棒，看診超快，還以為會等很久」，且醫生超級友善又有耐心，也可以講英文，「就算我沒有健保卡，費用也沒有超級貴，我整個無言，謝天謝地」。
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