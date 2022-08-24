台灣米芝蓮2022｜必比登推介141間餐廳　台南、高雄皆有食肆入圍

新增添台南與高雄兩個城市的《台北、台中、台南&高雄米芝蓮指南》星級餐廳名單，將於8月30日公佈，8月23日率先發表今年指南的必比登推介（Bib Gourmand）名單。今年的必比登推介共有台北57間、台中37間、台南27間、高雄20間店家上榜；其中台北與台中各有6家新入榜，總計今年有141間店家入選必比登。



必比登推介的是「物有所值」的美食，這意味着消費者能以台幣 1000 元以下（約港幣264元）的價位，吃到有水準的三道菜（不含飲料），向來十分受到民眾青睞。

根據米芝蓮官網指出：「《米芝蓮指南》必比登推介以及星級餐廳的評選標準全球一致，米芝蓮評審員會針對所有的料理種類評選，並只關注盤中食物的品質。評審員依據五項全球一致的評估標準評價用餐體驗：食材品質、對味道與烹調技巧的駕馭能力、味道的融合、料理中展現的個性，以及餐飲水準的一致性（包括整套菜單以及持續的穩定一致）。地點、裝潢、服務以及設施等，都不囊括在評選標準之中。」

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台南在今年入選必比登推介名單的27間店家中，有19家以小吃入選，佔比高達70%。其中許多是歷史悠久的老店，包括虱目魚料理、米糕、豬心冬粉、挫冰、土魠魚羮、牛肉湯、蝦仁肉圓、魚皮湯、小卷米粉、碗粿等在地小吃；大家耳熟能詳的「葉家小捲米粉」、「鮮蒸蝦仁肉圓」、「落成米糕」都榜上有名，成為名單亮點。

此外，台南還有5家台菜、2家粥品入選。台菜分別是「阿美飯店」、「東香台菜海味料理」、「筑馨居」、「博仁堂」與「府城食府」（安平）；2家粥品分別是「阿星鹹粥」與「大勇街無名鹹粥」。此外，「小公園擔仔麵」創立超過70年，也是台南人最熟悉的好滋味。

在台菜餐廳當中，開業一甲子的老店「阿美飯店」，專注提供宴席料理以及百年老菜。「東香台菜海味料理」以在地食材烹調經典辦桌台菜及創意美食。位於老宅內的「筑馨居」，以無菜單套餐，呈現台灣辦桌文化。「博仁堂」原是百年中藥行，提供特色藥膳湯盅；「府城食府（安平）」從裝潢到餐點都融入在地風情，最能展現台南特色。

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高雄入選的20間店家當中，有9家是台灣菜、6家小吃。台灣菜包括「牛老大涮牛肉（自強二路）」、「湖東牛肉館」、「柏弘肉燥」、「舊市羊肉（岡山）」、「雞伯」、「橋邊鵝肉」、「老新台菜（九如二路）」、「仙香飲食店」、「雲來坊」。

「牛老大涮牛肉（自強二路）」結合本土溫體牛肉與日式涮涮鍋；「湖東牛肉館」使用每日由台南新鮮運送到店的牛肉，可品嘗到手切牛肉涮鮮甜湯頭。「柏弘肉燥」的肉燥飯，是不能錯過的美味。1955年創立的老店「舊市羊肉（岡山）」，提供現宰羊肉料理。「雞伯」以台南放山母雞，製作各式雞肉料理；「橋邊鵝肉」推薦品嘗各式鵝肉料理，及以自煉鵝油結合油蔥製成的佳餚。「老新台菜（九如二路）」以細膩的方式，呈現傳統辦桌宴席菜。「仙香飲食店」將在地名產芋頭與筍子入菜；「雲來坊」開業20年，以新鮮食材烹調出各式家常菜。

6家是小吃分別是「北港蔡三代筒仔米糕（鹽埕）」、「菜粽李」、「正宗鴨肉飯」、「橋仔頭黃家肉燥飯（橋頭）」、「鴨肉珍」、「弘記肉燥飯舖」。

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在台中入選的37家店當中，其中有6間店家新入選，分別為「竹之鄉」、「小初店」、「好先生」、「越南你好」、「鳳記鵝肉老店」、「牛稼莊」。客家餐廳「牛稼莊」是在搬遷至新地址後，再次入選。

台北方面，有57間店家入選，其中有6間店家新入選，分別為「川畝園」、「阿國切仔麵」、「雞家莊 (長春路)」、「人和園」、「小小樹食 (大安路)」、「元味料理」。其中以雞肉料理聞名的「雞家莊（長春路）」，由入選餐廳晉升為必比登推介。

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