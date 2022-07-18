張小泉斷刀｜總經理曾稱中國人切菜手法錯誤：米芝蓮廚師不這樣切

廣東廣州有市民用「張小泉」菜刀拍蒜，詎料一拍即斷，她向品牌客服人員反映後，對方竟回應稱「菜刀不能拍蒜」。

近日，有網民翻出「張小泉」總經理夏乾良的一段受訪片段。在片中，夏乾良直言中國人切菜方法不對，「所有的米其林（米芝蓮）廚師都不是這樣切的」，結果再次引起網民熱議。



今年3月份，夏乾良接受媒體採訪。他表示「你學了幾十年的切菜是錯的」、「為什麼米其林廚師切的肉片更薄，黃瓜片更透明，是因為前面有個支點。所以他切得薄切得快，你切得厚切得慢」、「中國人的菜刀都是這麼方方正正的，我們把刀前面的頭斜過來，那時候國內沒有這樣的刀，那不是設計感，那是消費者教育」。

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雖然夏乾良的採訪並非回應拍蒜斷刀事件，但網民認為他此番言論明顯不妥，「第一代張小泉做出來的時候，就是給米其林廚師用的嗎？」、「你家以後只賣給米其林吧」。

有人提出，「張小泉」作為一個知名的國產刀具品牌，為何會按照西方廚師的用刀習慣生產菜刀，甚至直言品牌方總想強調是消費者切菜方式錯誤，「恐怕幾百年幾億人，都是這麼切的，那到底是產品問題，還是所有人都錯了。退一萬步說，真就錯了，你難道不會改進產品嗎」。

據王女士展示的照片顯示，涉事菜刀刀背刻著「張小泉，斬切刀，50Cr15Mov」，在電商自營店掛牌價為每把99元人民幣。事後，她向客服投訴，指這把刀很離譜，一拍蒜就斷，質疑沒見過這麼脆弱的刀，「刀還能拍蒜嗎？」然而，客服直截了當地回應「不能」。（上游新聞）

「張小泉」品牌誕生於明朝崇禎年間，至今已有近400年歷史，由安徽人張小泉創制，自古有「南有張小泉，中有曹正興，北有王麻子」的說法，相比1840年創立的曹正興和1651年創立的王麻子，首創於1580年的張小泉可說是真正的「老字號」。

去年9月，「張小泉」正式在深交所創業板掛牌上市。據公司的年報介紹，「張小泉」是專業生產各類刀剪及現代生活五金用具的工業企業，刀剪具為公司傳統優勢產品。