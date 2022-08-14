台南市長參選人「台獨孫女」商毓芳邀賴清德為「台獨街」掛牌

自詡「台獨孫女」的無黨籍台南市長參選人商毓芳今（14）日發起在8月22日舉辦「平反228」活動，將把中西區民權路正名為「台獨街」，並盼邀請副總統賴清德於當天出席，一起為「台獨街」掛牌。



台灣媒體《中央社》報道，商毓芳表示，將於22日舉辦「平反228」活動，除邀請知名藝術家製作公共藝術「822=228」可轉動平反的動態雕塑，同時將民權路正名為「台獨街」正式掛牌。

她提到，今天起到22日將每天公開邀請重要「台獨」工作者前來參加，第一個邀請賴清德，因為賴清德自許為「務實台獨工作者」並引以為傲，為台灣近代民主運動的史實正名必是義不容辭成為第一個貴賓。而賴清德行程繁忙，所以提早邀請。

她認為，「『 台獨 』早已不是禁忌名詞，台灣也是實質獨立國家，『 民權路 』被稱為『 台獨街 』是台灣民主運動的歷史事實。在戒嚴時期，民權路以許多知名台獨運動參與者如王幸男、張燦鍙、王育德、林宗正及何康美等曾居住聞名，因此有『台獨街』稱號。將『 民權路 』正名為『台獨街』，合乎情理，僅回應歷史事實，也緬懷民主前輩的血汗、青春。」