國民黨台北市長參選人蔣萬安出書：直到高中才知道「蔣家」身世

國民黨台北市長參選人蔣萬安24日舉行「台北‧萬安」新書發表會。書中提到，直到高中才知道「蔣家」身世，但姓氏並沒有幫上他什麼忙，他當立委是民眾一張一張選票換來的。



台灣媒體《中央社》報道，蔣萬安下午在市府官邸藝文沙龍表演廳舉行「台北‧萬安」新書發表會，蔣萬安在會中暢談他的成長過程，台中市長盧秀燕也以視訊方式推薦蔣萬安。

蔣萬安在「台北‧萬安」一書中，以一個章節「關於姓蔣這件事」說明自己的心路歷程。他提到，從參選的第一天開始，他就很清楚，姓氏這件事情會是外界好奇，而他也不可能避掉的話題。

他說，高中之前，從來沒聽家人提起過任何蔣家的事，反而有時會聽到他人耳語，似乎他與蔣家有著某種關連。比如蔣經國逝世那天，他下課照例拿球衝往操場，老師把他攔住，神情嚴肅地說，「你爺爺都過世了，怎麼還跑出去玩？」

他指出，自己當時年紀小，不知道自己和蔣家有什麼關係，自然不知道老師這話的意義，只覺得「不能出去喔，好吧，那就算了」。

後來也有同學跑來告訴他同學的媽媽說他是蔣經國的孫子，聽到同學、老師在說，但又無法證實這件事，心裏感覺其實很奇怪。

蔣萬安表示，國一時參加辯論比賽，到市立圖書館找相關資料，無意間看到「蔣經國與章亞若」這本書，裏面竟然出現父親和叔叔的名字，對於年僅10歲的孩子來說，這絕對是海量衝擊，為了不想讓父母為難，回家後一個字都沒問。

他指出，一直到高中後，父親有天將身世的前因後果通盤告訴他和姊姊。但心裏有了底，也沒有太震驚。2005年家中3個小孩跟著父親，從章改姓蔣。

蔣表示，父親也是高中才知道自己的身世，但一直到46歲經國先生逝世第二天，才叫了生平第一聲「爸」。他為人父後，才知道父親的堅持，是希望自己的兒孫被問到家世時，可以大方坦蕩。

蔣在書中提到，很多人試圖在他身上貼標籤，他通常不多加爭辯，因為屬於他的標籤，怎麼撕也撕不掉，不是他的標籤，怎麼貼也貼不上。他的理想與藍圖，姓氏沒有幫上什麼忙，他能當上立法委員，是民眾一張一張選票換來的。